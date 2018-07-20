قرر المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، مقاضاة ناديه السابق تشيلسي، بسبب التأخر في إقالته وتعطيل مسيرته التدريبية وتشويه سمعته.

وبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن كونتي يعتزم مقاضاة تشيلسي بسبب إقالته في وقت متأخر والتأخر في سداد مستحقاته المالية (10 ملايين يورو).

وأقال النادي اللندني كونتي قبل أيام، وهو ما يراه كونتي غير عادل حيث فوت عليه فرصة التعاقد مع أي ناد آخر خلال الصيف الحالي، ويطالب المدرب الإيطالي بتعويض مالي يبلغ نحو 11 مليون دولار وهو ما يساوي راتبه للفترة المتبقية من عقده مع تشيلسي.

وفاز البلوز تحت قيادة كونتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم قبل الماضي وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.

المصدر: وكالات