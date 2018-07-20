طبيب الـ"مانشافت" التاريخي يستقيل بعد 22 عاما

أعلن الطبيب التاريخي للمنتخب الألماني هانز فيلهلم مولر فولفارت استقالته من مهامه بعد أن رافق المنتخب الألماني طوال 22 عاما.

وقال مولر-فولفارت (75 عاما) اليوم الجمعة: "قررت الاستقالة من مهامي طبيبا للمنتخب، وأبلغت بذلك (مدير المنتخب) أوليفر بيرهوف و(المدرب) يواكيم لوف".

وتقدم مولر فولفارت، أحد أكثر المقربين من لوف، باستقالته بعد إخفاق أبطال العالم 2014، في مونديال روسيا، حسب وكالة الأنباء الألمانية (DPA)، وهي الاستقالة الأولى من الجهاز الخاص بـ"المانشافت"، بعد خروجه من الدور الأول لكأس العالم في روسيا.

وأضاف مولر فولفارت الذي سيبقى طبيبا لبايرن ميونيخ في مهمة يتولاها منذ أكثر من 40 عاما: "عشت 23 سنة رائعة تحققت فيها إنجازات عدة. خلال هذه السنوات، تمت إقامة صداقة رائعة، وكان الجو دائما نابعا من ثقة كبيرة".

وتابع: "سأبقى في المستقبل على اتصال وثيق مع المنتخب الوطني وأتمنى للجميع المزيد من النجاح لهذه البداية الجديدة"، مؤكدا وضع نفسه بتصرف المنتخب "في كل لحظة متاحة".

واستهل "مول" مشواره مع المنتخب الألماني في 1996، السنة التي شهدت إحراز ألمانيا لقبها الثالث بطلة لأوروبا في النهائيات التي استضافتها إنجلترا، بفوزها على تشيكيا 2-1 بهدف ذهبي لأوليفر بيرهوف.

ويتخطى عمل مولر فولفارت كرة القدم إذ تولى الإشراف على معالجة رياضيين نجوم في ألعاب أخرى، منهم البطل الأولمبي والعالمي في سباقي 100 و200 م الجامايكي المعتزل أوساين بولت.

المصدر: أ ف ب