كل شيء

طبيب الـ"مانشافت" التاريخي يستقيل بعد 22 عاما

20 يوليو 2018 | 19:29 GMT
طبيب الـ"مانشافت" التاريخي يستقيل بعد 22 عاما
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kjm9
/ AFP

أعلن الطبيب التاريخي للمنتخب الألماني هانز فيلهلم مولر فولفارت استقالته من مهامه بعد أن رافق المنتخب الألماني طوال 22 عاما.

وقال مولر-فولفارت (75 عاما) اليوم الجمعة: "قررت الاستقالة من مهامي طبيبا للمنتخب، وأبلغت بذلك (مدير المنتخب) أوليفر بيرهوف و(المدرب) يواكيم لوف".

وتقدم مولر فولفارت، أحد أكثر المقربين من لوف، باستقالته بعد إخفاق أبطال العالم 2014، في مونديال روسيا، حسب وكالة الأنباء الألمانية (DPA)، وهي الاستقالة الأولى من الجهاز الخاص بـ"المانشافت"، بعد خروجه من الدور الأول لكأس العالم في روسيا.

وأضاف مولر فولفارت الذي سيبقى طبيبا لبايرن ميونيخ في مهمة يتولاها منذ أكثر من 40 عاما: "عشت 23 سنة رائعة تحققت فيها إنجازات عدة. خلال هذه السنوات، تمت إقامة صداقة رائعة، وكان الجو دائما نابعا من ثقة كبيرة".

وتابع: "سأبقى في المستقبل على اتصال وثيق مع المنتخب الوطني وأتمنى للجميع المزيد من النجاح لهذه البداية الجديدة"، مؤكدا وضع نفسه بتصرف المنتخب "في كل لحظة متاحة".

واستهل "مول" مشواره مع المنتخب الألماني في 1996، السنة التي شهدت إحراز ألمانيا لقبها الثالث بطلة لأوروبا في النهائيات التي استضافتها إنجلترا، بفوزها على تشيكيا 2-1 بهدف ذهبي لأوليفر بيرهوف.

ويتخطى عمل مولر فولفارت كرة القدم إذ تولى الإشراف على معالجة رياضيين نجوم في ألعاب أخرى، منهم البطل الأولمبي والعالمي في سباقي 100 و200 م الجامايكي المعتزل أوساين بولت.

المصدر: أ ف ب

مشهور في المجتمع
طبيب الـ"مانشافت" التاريخي يستقيل بعد 22 عاما
20 يوليو 2018 | 19:29 GMT
بوتين يزور ملعب كالينينغراد المونديالي (فيديو)
20 يوليو 2018 | 14:51 GMT
تشيرتشيسوف: مباراة مصر كانت الأفضل لروسيا خلال المونديال
20 يوليو 2018 | 13:35 GMT
زاخاروفا: مونديال روسيا كان فريدا من نوعه وأتمنى النجاح لقطر في مونديالها
20 يوليو 2018 | 10:53 GMT
مولر يكشف أسباب كارثة "المانشافت" في مونديال روسيا
20 يوليو 2018 | 07:45 GMT
"شارلي إيبدو" تشبه لاعبي المنتخب الفرنسي بالقردة
19 يوليو 2018 | 16:33 GMT
الفيفا يعاقب الاتحاد المصري لكرة القدم
19 يوليو 2018 | 15:46 GMT
"أفريقيا فازت بكأس العالم" تعليق يثير غضب سفير فرنسا في واشنطن
19 يوليو 2018 | 15:11 GMT
تسيسكا موسكو عرقل انتقال نجم المنتخب الروسي إلى برشلونة
19 يوليو 2018 | 11:51 GMT
مونديال روسيا يتحدث بلغة الأرقام
19 يوليو 2018 | 09:55 GMT
"الفيفا": تقنية الفيديو ساعدت بنجاح التحكيم في مونديال روسيا
19 يوليو 2018 | 08:52 GMT
655 مليون شخص تفاعلوا مع مونديال روسيا عبر "فيسبوك" و"إنستغرام"
19 يوليو 2018 | 08:29 GMT
شاهد.. سرعة ومهنية رجال الإطفاء الكرواتيين
19 يوليو 2018 | 03:40 GMT
مورينيو: فوز بوغبا بكأس العالم سيمنحه دفعة معنوية هائلة
18 يوليو 2018 | 21:57 GMT
رقم قياسي للمراهنات في فرنسا خلال المونديال
18 يوليو 2018 | 16:34 GMT
رسالة مدرب كرواتيا القاسية للرئيسة.. "مزيّفة"
18 يوليو 2018 | 14:38 GMT
بماذا تخسر قطر 2022 أمام روسيا 2018
18 يوليو 2018 | 11:57 GMT
بطل العالم جيرو يسخر من المنتخب الإنجليزي
18 يوليو 2018 | 08:49 GMT
رئيس الأوروغواي يدعو غريزمان لزيارة بلاده ليشكره
18 يوليو 2018 | 08:15 GMT
تحرير والدة أحد لاعبي منتخب "السامبا" بعد خطفها بيوم واحد
18 يوليو 2018 | 07:20 GMT
مدرب بنما "غوميز" يتخلى عن مهامه
17 يوليو 2018 | 21:53 GMT
قميص فرنسا المزين بـ"نجمتين" لن يكون متوفرا في الأسواق قبل شهر
17 يوليو 2018 | 21:31 GMT
إعلان حجم إنفاق الأجانب في روسيا خلال استضافتها كأس العالم لكرة القدم
17 يوليو 2018 | 21:09 GMT
استقالة مفاجئة لمدرب إيسلندا بسبب "الملل"
17 يوليو 2018 | 19:31 GMT
بكنباور يرحب بديشان في نادي المدربين الأبطال
17 يوليو 2018 | 18:06 GMT
القيمة السوقية لنجوم الساحرة المستديرة بعد مونديال روسيا
17 يوليو 2018 | 16:58 GMT
شركة صينية تخسر الملايين بعد تتويج فرنسا بلقب مونديال روسيا
17 يوليو 2018 | 14:20 GMT
بوغبا صاحب أول "سجدة" في تاريخ نهائي المونديال
17 يوليو 2018 | 14:18 GMT
إطلاق اسم مبابي على ثور أرجنتيني
17 يوليو 2018 | 13:41 GMT
من هي والدة مبابي الجزائرية ؟
17 يوليو 2018 | 12:25 GMT
تشيريشيف ضمن قائمة اللاعبين الـ5 الأكثر إبداعا في مونديال روسيا
17 يوليو 2018 | 11:54 GMT
مهاجم من منتخب كرواتيا يسدد قروض جميع سكان قريته
17 يوليو 2018 | 11:35 GMT
الأسترالي كاهيل يعلن اعتزاله دوليا
17 يوليو 2018 | 10:47 GMT
رونالدو يتحدث عن صدامه مع ميسي
17 يوليو 2018 | 10:06 GMT
الآلاف يستقبلون منتخب "الديوك" وسط باريس
17 يوليو 2018 | 09:11 GMT
مارادونا: ركلة جزاء وهمية ساعدت فرنسا على التتويج بكأس العالم 2018
17 يوليو 2018 | 09:00 GMT
مبابي يرد على بيليه
17 يوليو 2018 | 06:08 GMT
رونالدو يثني على لاعب مغربي
16 يوليو 2018 | 22:23 GMT
طار من شدة فرحته بتتويج "الديوك".. فكانت النهاية مأساوية (فيديو)
16 يوليو 2018 | 22:02 GMT
ماكرون يغني مع المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 على عتبة قصر الإليزيه
16 يوليو 2018 | 21:52 GMT