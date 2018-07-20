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الأرجنتيني لاميلا يمدد عقده مع توتنهام

الرياضة

الأرجنتيني لاميلا يمدد عقده مع توتنهام
AFP
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مدد صانع الألعاب الأرجنتيني إريك لاميلا، اليوم الجمعة، عقده مع فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي لكرة القدم أربعة أعوام.

وسيبقى لاميلا بموجب عقده الجديد مع توتنهام حتى 2022، ليسير على خطا زميليه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين وهاري كين اللذين مددا عقديهما أواخر الموسم الماضي.

ونشر النادي على موقعه الرسمي بيانا جاء فيه: "يسعدنا أن نعلن أن إريك لاميلا وقع عقدا جديدا مع النادي حتى عام 2022".

وكان لاميلا عاد في نوفمبر الماضي إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة، وشارك في 33 مباراة سجل فيها أربعة أهداف، أحدها في المباراة في مرمى ليستر سيتي في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد انضم لاميلا (26 عاما) إلى توتنهام قادما من روما الإيطالي في 2013. وخاض مع الفريق اللندني 154 مباراة سجل فيها 23 هدفا.

وشارك مع منتخب بلاده منذ 2011 في 23 مباراة سجل فيها ثلاثة أهداف.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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