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رسميا.. ميلان يعود بقوة القانون إلى أوروبا

الرياضة

رسميا.. ميلان يعود بقوة القانون إلى أوروبا
AFP PACO SERINELLI
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تلقى نادي ميلان الإيطالي نبأ سارا من محكمة التحكيم الرياضية بعودته مجددا للدوري الأوروبي، بعد قرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمنعه من المشاركة في المسابقة لمدة عامين.

وجاء ذلك بعد قبول طلب الاستئناف الذي تقدم به "الروسونيري"، إلى محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، وبذلك سيشارك ميلان في مسابقة الدوري الأوروبي للنسخة القادمة.

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وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فرض عقوبة على ميلان، بالحظر من المشاركة في المسابقات الأوروبية لعامين، بسبب مخالفته للوائح اللعب المالي النظيف.

واحتل ميلان المركز السادس في الموسم الماضي من الكالتشيو، والذي توّج فيه يوفنتوس باللقب للمرة السابعة على التوالي.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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