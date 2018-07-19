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مقتل الكازاخستاني صاحب برونزية أولمبياد سوتشي طعنا! (فيديو)

الرياضة

مقتل الكازاخستاني صاحب برونزية أولمبياد سوتشي طعنا! (فيديو)
Sputnik Александр Вильф
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لقي بطل التزلج على الجليد الكازاخستاني دينيس تين حتفه متأثرا بجروح بالغة بعدما طعنه شخصان مجهولان بسكين في مدينة ألماتي الكازاخستانية اليوم الخميس.

ووقعت الجريمة في تمام الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت موسكو)، وحسب الشرطة المحلية فإن الحادثة بدأت بعدما لاحظ تين شخصين يقومان بمحاولة سرقة مرايا سيارته، فتقدم إليهما ليمنعهما قبل أن ينشب عراك بينهما، وجه خلاله المجهولان عدة طعنات قاتلة للبطل الأولمبي، ولم تفلح المساعي بإنقاذ تين الذي فارق الحياة نتيجة كمية الدم الكبيرة التي فقدها جسمه.

وتعم حالة استنفار أمني مدينة ألماتي للقبض على الجناة.

وتين حاصل على الكثير من الألقاب والميداليات، أهمها فضية بطولة العالم عام 2013، وبرونزية أولمبياد سوتشي عام 2014، وبرونزية بطولة العالم عام 2015.

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المصدر: rsport.ria.ru

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