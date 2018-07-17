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تصريحات رياض محرز تثير سخط جماهير ليستر سيتي

الرياضة

تصريحات رياض محرز تثير سخط جماهير ليستر سيتي
Reuters
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أثارت تصريحات اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز المنتقل حديثا إلى نادي مانشستر سيتي، سخط جماهير ناديه السابق ليستر سيتي.

وقال محرز للموقع الرسمي لـ"سكاي بلوز" :"مع كامل احترامي لليستر، فإن مانشستر سيتي فريق كبير، ويمتلك لاعبين كبارا جدا".

واعتبر محبو نادي ليستر بأن من قادهم للفوز بـ"البريميرليغ" موسم 2016، قلل مباشرة من شأن فريقهم لثاني مرة خلال فترة وجيزة".

وأعلن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤخرا، تعاقده مع الدولي الجزائري رياض محرز مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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