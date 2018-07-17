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إطلاق اسم مبابي على ثور أرجنتيني

17 يوليو 2018 | 13:41 GMT
إطلاق اسم مبابي على ثور أرجنتيني
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/ Reuters

أُطلق اسم مبابي على ثور أرجنتيني يزن 920 كلغ تكريما لبطل العالم في كرة القدم، الفرنسي الشاب كيليان مبابي، في معرض بوينس آيرس الزراعي.

وبحسب تقليد المجتمع الريفي، تمنح منظمة أرباب العمل الأرجنتينية التي تدافع عن حقوق المزراعين، كل سنة اسما مرموقا للثور الأول المشارك في أهم منافسة في البلاد.

ويصف مربو "كوراكو" في مقاطعة لابامبا المهاجم مبابي بأنه "ثور له طابع جيد وشكل جيد، ومتوسط الحجم بجودة عالية".

وتألق مبابي (19 عاما) بشكل كبير في مونديال روسيا 2018 الذي أحرزته بلاده الأحد، على حساب كرواتيا (4-2) للمرة الثانية في تاريخها.

وقورن بالأسطورة البرازيلي بيليه نظرا لصغر سنه، بعد أن أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في المباراة النهائية بعد بيليه بالذات، ومرتين في مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم في المباراة ضد الأرجنتين في ثمن النهائي.

ونال جائزة أفضل لاعب ناشئ في البطولة، وأكد هدفه الرابع في النهائي تفوق "الزرق" على المفاجأة الكرواتية.

المصدر: أ ف ب

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