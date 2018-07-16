"عرب سات" تطالب "الفيفا" بالاعتذار

طالبت "عرب سات" من "الفيفا" إصدار بيان علني يتراجع فيه عن الاتهامات الموجهة إليها، والتي يلمح فيها إلى تواطئها أو امتناعها عن القيام بما يلزم لوقف بث beoutQ.

وأعلنت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) أنها أبلغت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس الأحد، بنتائج تحقيقات أجراها سبعة من المتخصصين المستقلين في مجال اتصالات الأقمار الصناعية، بهدف الوقوف على مزاعم استخدام الكيان المسمى "beoutQ" لترددات داخل الشبكة لنشر بث مقرصن، حيث أثبتت الاختبارات أن ترددات عرب سات لا تستخدم حاليا، ولم تستخدم في السابق، من قبل هذا الكيان في بث مباريات كأس العالم 2018.

وتم تأسيس قنوات "beoutQ" بعد فترة وجيزة من توقف المملكة العربية السعودية عن استقبال بث شبكة "بي أن سبورت" القطرية بسبب الخلاف القائم بين الرياض والدوحة.

وتملك شبكة (بي إن سبورتس) الرياضية العالمية حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبطولات التنس الهامة وأحداث رياضية كبرى أخرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2018.

المصدر: وكالات