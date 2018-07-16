صوت لاختيار أجمل هدف في كأس العالم "روسيا 2018"

توجت فرنسا بلقب كأس العالم "روسيا 2018" وخلال مباريات البطولة، اهتزت الشباك 169 مرة، بمعدل تهديفي وصل 2.6 هدف في المباراة الواحدة.

ويستطيع عشاق كرة القدم أن يدلوا من جميع أنحاء العالم بأصواتهم على موقع "فيفا" لاختيار أفضل هدف في البطولة من بين قائمة مختصرة ضمت 18 هدفا في نهائيات روسيا 2018.

وهذه هي المرة الرابعة على التوالي في تاريخ كأس العالم التي يمكن فيها لعشاق كرة القدم التصويت في عملية اختيار "هدف البطولة"، حيث تم إجراء أول تصويت بعد ألمانيا 2006.

وكان الأرجنتيني ماكسي رودريغيز أول من ظفر بهذه الجائزة بعدما اختار الجمهور هدفه ضد المكسيك الأجمل في تلك النسخة.

وفي المقابل، فاز الأوروغوياني دييغو فورلان بالنسخة التالية تقديرا لهدفه ضد ألمانيا في جنوب أفريقيا 2010، بينما كان التتويج من نصيب الكولومبي جيمس رودريغيز في البرازيل 2014 بعد تسديدته المذهلة أمام الأوروغواي.

والتصويت مفتوح حتى يوم الاثنين 23 يوليو على موقع FIFA.com.

والقائمة على النحو التالي:

الروسي دينيس تشيريشيف (هدفه في السعودية وكذلك في كرواتيا)

البرتغالي كريستيانو رونالدو (الهدف الثالث في المباراة ضد إسبانيا)

الإسباني ناخو فرنانديز (هدفه في البرتغال)

الروسي أرتيوم دزوبا ( هدفه في مصر)

البرازيلي فيليب كوتينهو (هدفه في سويسرا)

البلجيكي دريس ميتينز (هدفه في بنما)

الكولومبي خوان كوينتيرو (هدفه في اليابان)

الكرواتي لوكا مودريتش (هدفه في اﻷرجنتين)

النيجيري أحمد موسى (هدفه الثاني في آيسلندا)

الأرجنتيني ليونيل ميسي (هدفه في نيجيريا)

الألماني توني كروس ( هدفه في السويد)

الإنجليزي جيسي لينغار (هدفه في بنما)

البرتغالي ريكاردو غواريزما (هدفه في إيران)

البلجيكي عدنان يانوزاي (هدفه في إنجلترا)

الأرجنتيني أنخل دي ماريا (هدفه في فرنسا)

الفرنسي بنيامين بافار (هدفه في الأرجنتين)

البلجيكي ناصر الشادلي (هدفه في اليابان).

المصدر: fifa+rsport.ria.ru