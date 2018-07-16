رونالدو يصل يوفنتوس لإجراء الكشف الطبي

وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثا إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، إلى العيادة الطبية بالنادي، تمهيدا لإجراء الفحص الطبي، قبل توقيع العقد.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن رونالدو وصل إلى ملعب النادي، من أجل إجراء الكشف الطبي، مشيرا إلى أن اللاعب لاقى ترحيبا كبيرا، من قبل الآلاف من جماهير يوفنتوس.

ومن المقرر أن يجري رونالدو، الفحص الطبي، ثم يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن ارتداء قميص البيانكونيري، في الموسم المقبل.

جدير بالإشارة، أن "الدون" قضى ليلته في تورينو بعد أن حطت طائرته الخاصة أمس الأحد، في المدينة الإيطالية عند الساعة السادسة مساء.

وانضم رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، قادما من ريال مدريد الإسباني، بعقد يمتد لـ 4 سنوات، وسيحصل على 30 مليون يورو سنويا.

المصدر: وكالات