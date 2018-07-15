تصريحات مدرب فرنسا بعد التتويج بكأس العالم 2018

صرح مدرب منتخب فرنسا، ديديه ديشامب، بأن الجهاز الفني واللاعبين أظهروا انسجاما تاما ساعد المنتخب في التعامل مع الضغط خلال بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، والفوز بنهاية المطاف.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي، بعد المباراة: "خلال هذا الوقت تفاهمنا، فعلنا كل شيء معا في الملعب وخارجه ... هذا جيل جديد للكرة الفرنسية هناك من بينهم من يبلغ 19 عاما، دعونا نقول إننا لم نقدم أداء استثنائيا ولكننا قدمنا ما يجعلنا نستحق الفوز وسجلنا أربعة أهداف".

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وتابع المدرب الفرنسي: "أتينا من بعيد جدا ومشوارنا لم يكن سهلا ومررنا بالكثير من اللحظات الصعبة وكنا نستحق ذلك الانتصار".

ودخل ديدييه ديشامب التاريخ من أوسع أبوابه، بعد أن قاد منتخب بلاده إلى الفوز بمونديال روسيا، كأصغر مدرب سنا يحصد كأس العالم منذ الألماني فرانس بيكنباور في 1990 صاحب الـ 44 بتتويجه بلقب كأس العالم.

وأصبح ثالث مدرب في تاريخ كأس العالم، يفوز بالكأس كلاعب في مونديال فرنسا 1998، وكمدرب بعد كل من البرازيلي زاغالو والألماني بكنباور.

المصدر: وكالات