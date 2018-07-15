كل شيء

شاهد.. لحظة وصول رونالدو مع صديقته إلى مدينة تورينو

15 يوليو 2018 | 20:28 GMT
شاهد.. لحظة وصول رونالدو مع صديقته إلى مدينة تورينو
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kioi
twitter/juventusfc

أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، رسميا وصول لاعبه الجديد النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى مدينة تورينو، تحضيرا لتقديمه يوم غد.

ونشر يوفنتوس عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مقطع فيديو للطائرة الخاصة وهي تحط في المطار قبل أن ينزل منها رونالدو.

وكتب اليوفي "تغريدة" عبر حسابه أن رونالدو "يحط الآن في تورينو" وذلك بصحبة صورة للنجم البرتغالي مع صديقته جورجينا رودريغيز أمام طائرة خاصة جاءت بهما إلى إيطاليا عبر مطار "كاسيلي" بمدينة تورينو.

وكان من المفترض أن يصل الدون رونالدو إلى إيطاليا صباح غد الاثنين، لكنه فاجأ الجميع بوصوله اليوم، كما فاجأ العالم بقرار الرحيل عن ريال مدريد، عقب خروج منتخب بلاده من مونديال "روسيا 2018" الذي أسدل الستار عليه اليوم الأحد، بتتويج فرنسا باللقب على حساب كرواتيا (4-2).

المصدر: "twitter/juventusfc" 

مشهور في المجتمع
شاهد صورة اليوم .. لرئيسة كرواتيا ورئيس فرنسا في نهائي مونديال 2018
15 يوليو 2018 | 21:36 GMT
فرنسا.. شرطيون وإطفائيون ينضمون إلى الاحتفالات بالفوز بالمونديال
15 يوليو 2018 | 21:07 GMT
غريزمان: أردت تنفيذ ركلة الجزاء على طريقة زيدان.. ولكن!
15 يوليو 2018 | 20:42 GMT
شاهد.. لحظة وصول رونالدو مع صديقته إلى مدينة تورينو
15 يوليو 2018 | 20:28 GMT
شاهد .. خروج الجماهير من ملعب "لوجنيكي" بعد نهائي مونديال روسيا 
15 يوليو 2018 | 19:52 GMT
بالفيديو.. مارادونا لمحمود عباس: أنا فلسطيني
15 يوليو 2018 | 19:40 GMT
الرئيسة الكرواتية تواسي منتخبها برسالة مؤثرة
15 يوليو 2018 | 19:07 GMT
البلجيكي كورتوا أفضل حارس مرمى في مونديال روسيا 2018
15 يوليو 2018 | 18:35 GMT
بوتين: كل من يملك هوية المشجع لديه الحق بدخول روسيا دون التأشيرة حتى نهاية العام الحالي
15 يوليو 2018 | 18:31 GMT
مبابي أفضل لاعب صاعد في مونديال روسيا
15 يوليو 2018 | 18:22 GMT
ترامب يهنئ بوتين بنجاح "إحدى أفضل" بطولات كأس العالم لكرة القدم في التاريخ
15 يوليو 2018 | 17:58 GMT
رئيسة كرواتيا تجهش بالبكاء بعد النهائي!
15 يوليو 2018 | 17:49 GMT
ديشامب يدخل التاريخ ويعادل رقما لزاغالو وبكنباور
15 يوليو 2018 | 17:48 GMT
مودريتش أفضل لاعب في مونديال روسيا
15 يوليو 2018 | 17:48 GMT
صحف: سامباولي يوافق على ترك منتخب الأرجنتين
15 يوليو 2018 | 17:10 GMT
أمير قطر يغرد: سنعمل ليكون مونديال قطر حدثا رياضيا استثنائيا بإذن الله
15 يوليو 2018 | 16:57 GMT
الرئيسة الكرواتية تهدي بوتين قميص منتخبها
15 يوليو 2018 | 15:49 GMT
فرنسا بطلة لمونديال روسيا 2018
15 يوليو 2018 | 15:19 GMT
موسكو تودع كأس العالم.. (فيديو)
15 يوليو 2018 | 12:38 GMT
رئيس "الفيفا".. وقعنا جميعا في حب روسيا خلال استضافتها مونديال 2018
15 يوليو 2018 | 12:37 GMT
الفرنسي لوريس أفضل حارس في المونديال!
15 يوليو 2018 | 12:17 GMT
خطوة واحدة تفصل ديشامب عن دخول تاريخ المونديال
15 يوليو 2018 | 12:03 GMT
شاهد.. المشجعون الكروات يحتلون شوارع موسكو
15 يوليو 2018 | 12:01 GMT
أطفال "كهف" تايلاند لن يشاهدوا نهائي مونديال روسيا!
15 يوليو 2018 | 11:41 GMT
الرئيس الروسي يسلم أمير قطر شارة تنظيم مونديال 2022
15 يوليو 2018 | 11:34 GMT
قبيل نهائي مونديال 2018.. رئيسة كرواتيا تشكر روسيا باللغة الروسية (فيديو)
15 يوليو 2018 | 11:07 GMT
التشكيل "المتوقع" لنهائي مونديال روسيا
15 يوليو 2018 | 10:06 GMT
مارادونا يحدد مفتاح فوز "الديوك" في المونديال
15 يوليو 2018 | 09:49 GMT
راكيتيتش يقطع وعدا "طريفا" في حال الفوز بالمونديال
15 يوليو 2018 | 09:35 GMT
لماذا يلقب منتخب فرنسا بـ"الديوك"؟
15 يوليو 2018 | 08:34 GMT
هازارد يكشف هوية اللاعب الأحق بالفوز بجائزة الأفضل في مونديال روسيا
15 يوليو 2018 | 08:10 GMT
تاريخ المواجهات بين كرواتيا وفرنسا
15 يوليو 2018 | 07:14 GMT
أول تصريح لمدرب بلجيكا بعد برونزية مونديال روسيا
14 يوليو 2018 | 22:19 GMT
لماذا لوكا مودريتش ثاني أكثر شخص مكروه في كرواتيا ومن هو الأول؟
14 يوليو 2018 | 21:41 GMT
مونديال روسيا 2018 .. العالم بانتظار "المباراة الذهبية" اليوم
14 يوليو 2018 | 21:04 GMT
بوتين: كرة القدم وحدت الملايين وضيوف المونديال اكتشفوا روسيا
14 يوليو 2018 | 20:13 GMT
هازارد يلوح بالرحيل ويكشف وجهته المفضلة
14 يوليو 2018 | 19:53 GMT
جماهير المونديال سعيدة في روسيا
14 يوليو 2018 | 19:49 GMT
ترقب فرنسي لنصر تاريخي ثان
14 يوليو 2018 | 19:46 GMT
برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة".. مشاركة عالمية كبيرة ونجاح لافت
14 يوليو 2018 | 19:25 GMT