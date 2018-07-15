شاهد.. لحظة وصول رونالدو مع صديقته إلى مدينة تورينو

أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، رسميا وصول لاعبه الجديد النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى مدينة تورينو، تحضيرا لتقديمه يوم غد.

ونشر يوفنتوس عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مقطع فيديو للطائرة الخاصة وهي تحط في المطار قبل أن ينزل منها رونالدو.

وكتب اليوفي "تغريدة" عبر حسابه أن رونالدو "يحط الآن في تورينو" وذلك بصحبة صورة للنجم البرتغالي مع صديقته جورجينا رودريغيز أمام طائرة خاصة جاءت بهما إلى إيطاليا عبر مطار "كاسيلي" بمدينة تورينو.

وكان من المفترض أن يصل الدون رونالدو إلى إيطاليا صباح غد الاثنين، لكنه فاجأ الجميع بوصوله اليوم، كما فاجأ العالم بقرار الرحيل عن ريال مدريد، عقب خروج منتخب بلاده من مونديال "روسيا 2018" الذي أسدل الستار عليه اليوم الأحد، بتتويج فرنسا باللقب على حساب كرواتيا (4-2).

المصدر: "twitter/juventusfc"