الفرنسي لوريس أفضل حارس في المونديال!

أكد لاعب المنتخب البلجيكي، توبي ألديرفيلد، أن الفرنسي هوغو لوريس، حارس مرمى منتخب الديوك، هو أفضل حارس في بطولة مونديال روسيا 2018.

وقال ألديرفيلد في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "فرنسا تمتلك خطا قويا يصعب تجاوزه حتى تصل لحارس المرمى".

وأضاف لاعب "الشياطين الحمر": "لوريس قام بإنقاذ بعض التصديات الرائعة، هناك كرة كنت أراها هدفا ولكنه أنقذها، لقد جربنا كل ما في وسعنا ( في نصف النهائي)".

وواصل: "هذه واحدة من أفضل صفاته، وردود فعله وموقعه، لديه تلك القدرة لسبب ما، يعرف بالضبط من أين تأتي الكرة".

واختتم: "هذا النوع من القدرة يمنحك ثقة كبيرة كمدافع، إنه يساعدك في اللحظات الحاسمة".

وتأهلت فرنسا لنهائي المونديال، بالفوز على بلجيكا بهدف نظيف في نصف النهائي.

المصدر: وكالات