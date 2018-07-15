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الفرنسي لوريس أفضل حارس في المونديال!

15 يوليو 2018 | 12:17 GMT
الفرنسي لوريس أفضل حارس في المونديال!
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/ AFP

أكد لاعب المنتخب البلجيكي، توبي ألديرفيلد، أن الفرنسي هوغو لوريس، حارس مرمى منتخب الديوك، هو أفضل حارس في بطولة مونديال روسيا 2018.

وقال ألديرفيلد في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "فرنسا تمتلك خطا قويا يصعب تجاوزه حتى تصل لحارس المرمى".

وأضاف لاعب "الشياطين الحمر": "لوريس قام بإنقاذ بعض التصديات الرائعة، هناك كرة كنت أراها هدفا ولكنه أنقذها، لقد جربنا كل ما في وسعنا ( في نصف النهائي)".

وواصل: "هذه واحدة من أفضل صفاته، وردود فعله وموقعه، لديه تلك القدرة لسبب ما، يعرف بالضبط من أين تأتي الكرة".

واختتم: "هذا النوع من القدرة يمنحك ثقة كبيرة كمدافع، إنه يساعدك في اللحظات الحاسمة".

وتأهلت فرنسا لنهائي المونديال، بالفوز على بلجيكا بهدف نظيف في نصف النهائي.

المصدر: وكالات

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