كل شيء

لماذا لوكا مودريتش ثاني أكثر شخص مكروه في كرواتيا ومن هو الأول؟

14 يوليو 2018 | 21:41 GMT
لماذا لوكا مودريتش ثاني أكثر شخص مكروه في كرواتيا ومن هو الأول؟
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kikn
Maxim Shemetov

تحول النجم الكرواتي لوكا مودريتش، نجم فريق ريال مدريد، أحد أفضل لاعب أنجبته الكرة الكرواتية، إلى العدو الثاني في بلاده على الأقل في عالم رياضة كرة القدم.

فقد امتعضت الجماهير الكرواتية من العلاقة القريبة بين لوكا مودريتش وأقوى رجل في كرة القدم الكرواتية زدرافكو ماميتش، الرجل المتهم بالفساد في بلده بسبب التهرب الضريبي وقضايا فساد مالي في سوق انتقالات اللاعبين، خصوصا صفقة مودريتش من دينامو زغرب إلى توتنهام في عام 2008.

ويعتبر لوكا مودريتش، قائد منتخب كرواتيا الحالي، أحد الشاهدين في محاكمة زدرافكو ماميتش، الرئيس السابق لفريق دينامو زغرب، وهو الفريق الذي لعب فيه مودريتش أيضاً حتى عام 2008. وإلى جانب قضية التهرب الضريبي اتهمت المحكمة ماميتش أيضا بسرقة قسط كبير من أموال صفقة اللاعب، التي كان من المفترض أن يحصل عليها نادي دينامو آنذاك.

في بداية مسيرة لوكا مودريتش مع فريق دينامو، دعمه ماميتش كثيراً عندما كان رئيساً للنادي الكرواتي، وأجبره على توقيع عقد ينص على حصول رجل الأعمال على مبلغ من المال من أي صفقة يعقدها اللاعب في المستقبل.

وبالإضافة إلى مودريتش، كان هناك اللاعب إدواردو سيلفا الذي وقع على نفس الشروط مع ماميتش لكي يحصل على أرباح مالية من أي صفقة مستقبلية.

لكن المشكلة بدأت مع مودريتش لأن المبلغ كان كبيرا، الأمر الذي دفع بالسطات الكرواتية للتحقيق في القضية.

وعندما باع فريق دينامو زغرب لوكا مودريتش إلى توتنهام مقابل 21 مليون يورو، نصف هذا المبلغ ذهب إلى اللاعب الكرواتي مباشرةً. وذكرت التحقيقات بعد ذلك، وبشهادة من مودريتش في المحكمة، أن الأخير ذهب إلى البنك رفقة نجل ماميتش أو شقيق الرئيس، وسحب اللاعب المال من حسابه وسلمه لشخص من الاثنين.

ولم يحصل مودريتش في النهاية سوى على (1.4) مليون يورو فقط، من أصل حصته البالغة (10.5) ملايين يورو، وذهب باقي المبلغ لعائلة ماميتش آنذاك. وهو الأمر الذي أكده الجميع في المحكمة وفقاً لشهادات حية سُجلت في التحقيق.

وكان مودريتش قد وصف ماميتش في تصريحات سابقة بـ "آلة أموال"، ولكنه اليوم رفض الادعاء عليه ولم يدل بتصريحات تساعد المحققين وكأنه ينفي كل ما حصل ويبرئ ماميتش من قضايا الفساد تماماً، خصوصاً أنه أشار إلى وجود عقد بين الطرفين ينصُ على تقاسم المبلغ مناصفة وليس عقدا مع دينامو زغرب.

ومن المتوقع أن تتابع المحكمة تحقيقها في قضية ماميتش بعد أن أدلى مودريتش بإفادته أمامها، وسيحضر النجم الكرواتي الآخر ديجان لوفرين مدافع فريق ليفربول الإنكليزي، وذلك لأنه أحد اللاعبين الذين كانوا على علاقة مع ماميتش أيضا.

ولم تنته القضية هنا وسيُتابع المحققون عملهم من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة وإثبات إدانة ماميتش المتورط بعمليات فساد مالي وفساد إداري، بالإضافة إلى التهرب الضريبي.

 وهكذا تحول لوكا مودريتش من نجم كرواتيا إلى العدو رقم اثنين حاليا، وذلك لأنه وقف إلى جانب أحد المطلوبين للعدالة والمكروه من الجماهير الكرواتية.

ولكن لدى نجم منتخب كرواتيا وريال مدريد فرصة جيدة، لكي يصبح إن لم يكن قد أصبح بالفعل بطلا في نظر الكرواتيين، بعد أن قاد منتخب بلاده إلى بلوغ نهائي مونديال "روسيا 2018"، لأول مرة في تاريخه، وقد يحصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، في حال ساعد منتخبه على التتويج بلقب بطل العالم.

وسيواجه منتخب كرواتيا نظيره الفرنسي، مساء اليوم الأحد، على ملعب "لوجنيكي" بموسكو، في المباراة النهائية لبطولة كاس العالم لكرة القدم 2018. 

المصدر: وكالات

مشهور في المجتمع
أول تصريح لمدرب بلجيكا بعد برونزية مونديال روسيا
14 يوليو 2018 | 22:19 GMT
لماذا لوكا مودريتش ثاني أكثر شخص مكروه في كرواتيا ومن هو الأول؟
14 يوليو 2018 | 21:41 GMT
مونديال روسيا 2018 .. العالم بانتظار "المباراة الذهبية" اليوم
14 يوليو 2018 | 21:04 GMT
بوتين: كرة القدم وحدت الملايين وضيوف المونديال اكتشفوا روسيا
14 يوليو 2018 | 20:13 GMT
هازارد يلوح بالرحيل ويكشف وجهته المفضلة
14 يوليو 2018 | 19:53 GMT
جماهير المونديال سعيدة في روسيا
14 يوليو 2018 | 19:49 GMT
ترقب فرنسي لنصر تاريخي ثان
14 يوليو 2018 | 19:46 GMT
برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة".. مشاركة عالمية كبيرة ونجاح لافت
14 يوليو 2018 | 19:25 GMT
شاهد.. الجماهير الفرنسية تغني في الساحة الحمراء قبيل نهائي المونديال
14 يوليو 2018 | 17:55 GMT
هازارد أفضل لاعب في المباراة "البرونزية"
14 يوليو 2018 | 17:05 GMT
جمال الشريف لـ RT: تقنية الـ"VAR" حققت الكثير من العدالة في مونديال روسيا
14 يوليو 2018 | 16:55 GMT
رونالدو يعود إلى مدريد لتوديع زملائه
14 يوليو 2018 | 16:01 GMT
شاهد.. بلجيكا تخرج "برونزية" من مونديال روسيا 2018
14 يوليو 2018 | 15:40 GMT
شاهد.. فرحة الجماهير البلجيكية لحظة تسجيل هدف منتخبهم
14 يوليو 2018 | 15:09 GMT
رسميا.. تشيلسي يضم الإيطالي جورجينيو
14 يوليو 2018 | 14:06 GMT
مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لطرفي المباراة البرونزية
14 يوليو 2018 | 13:36 GMT
قائمة الرؤساء والشخصيات الرسمية لحضور نهائي مونديال "روسيا 2018"
14 يوليو 2018 | 13:22 GMT
شاهد.. الجماهير الكرواتية تشعل شوارع موسكو قبل نهائي الحلم
14 يوليو 2018 | 12:57 GMT
مشاكل رونالدو مع الضرائب لا تنتهي
14 يوليو 2018 | 11:57 GMT
فرنسا للقب الثاني وكرواتيا للثأر ومعانقة الكأس الذهبية للمرة الأولى
14 يوليو 2018 | 11:50 GMT
رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2018: أظهرنا أن روسيا بلد مضياف
14 يوليو 2018 | 10:17 GMT
رسميا.. تشيلسي يعين خليفة كونتي
14 يوليو 2018 | 10:02 GMT
عراف كأس العالم يتنبأ بالفائز من مواجهة بلجيكا وإنجلترا
14 يوليو 2018 | 08:38 GMT
ويل سميث: نيمار ممثل "سوبر" صدقوني!
14 يوليو 2018 | 08:10 GMT
رسميا.. ليفربول يضم شاكيري
14 يوليو 2018 | 07:37 GMT
مواجهة إنجليزية - بلجيكية على المركز الثالث وصراع خاص بين كين ولوكاكو
14 يوليو 2018 | 07:15 GMT
برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة"
13 يوليو 2018 | 22:07 GMT
شاهد.. روسيا تفوز على إيطاليا في كأس الأساطير
13 يوليو 2018 | 22:04 GMT
رسميا.. يوفنتوس يعلن موعد وصول كريستيانو رونالدو
13 يوليو 2018 | 20:56 GMT
فيفا: مونديال روسيا الأفضل في التاريخ
13 يوليو 2018 | 20:19 GMT
فرنسا.. انتشار واسع للشرطة استعدادا لتزامن يوم الباستيل مع نهائي كأس العالم
13 يوليو 2018 | 19:39 GMT
بيان رسمي من ريال مدريد بشأن نيمار
13 يوليو 2018 | 19:38 GMT
راكيتيتش: 4.5 مليون كرواتي سيكونون بالملعب خلال مواجهة فرنسا
13 يوليو 2018 | 18:50 GMT
مسؤول أمني قطري: الدوحة تنقل التجربة الروسية لتأمين مونديال 2022
13 يوليو 2018 | 18:49 GMT
رئيسة كرواتيا: لا أعرف كيف أتماسك حتى الأحد
13 يوليو 2018 | 18:03 GMT
صحيفة أرجنتينية تكشف شخصية ميسي "المتسلط"
13 يوليو 2018 | 17:36 GMT
شوارب مغربية تجلب السعد للمنتخب الفرنسي!
13 يوليو 2018 | 17:24 GMT
الحاسوب الأمريكي العملاق حلل مليون خيار وكشف عن الفائز بكأس العالم
13 يوليو 2018 | 17:21 GMT
الفيفا يكشف ألوان كرواتيا وفرنسا في نهائي المونديال
13 يوليو 2018 | 17:10 GMT
تأجيل صرف مستحقات مدرب مصر بسبب تقرير كأس العالم 2018
13 يوليو 2018 | 16:21 GMT