برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة".. مشاركة عالمية كبيرة ونجاح لافت

استضافت العاصمة موسكو، تزامنا مع فعاليات بطولة كأس العالم 2018، فعاليات النسخة السادسة من برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة".

ورحب مدير برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة"، الروسي فلاديمير سيروف، في مقابلة خاصة مع قناة RT، بالمشاركين في فعاليات هذا البرنامج من كافة دول العالم.

وقال سيروف: "لقد شارك في برنامج - كرة القدم من أجل الصداقة – أطفال من 211 بلدا ومنطقة بما فيها جميع البلدان المنضمة إلى الفيفا... وشارك أطفال من 22 بلدا، وهذا شيء ممتاز، وأثار برنامجنا اهتماما في الدول العربية وتلقى البرنامج الدعم من قبل الرياضيين ووسائل الاعلام".

وأشار مدير برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة" إلى أن: "مشاركة الرياضيين الشباب العرب كانت مبهرة ولامعة، ولاحظ ذلك مشاهدون وصحفيون من شتى البلدان، وكانت لياقتهم البدنية جيدة، وخاصة من تلك الدول المشاركة في بطولة كأس العالم، مصر وتونس والمغرب والسعودية".

وكشف سيروف أن لديهم كرة قدم رسمية بهم عليها 9 قيم يدعمها المشاركون في برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة"، منها الصداقة، المساواة، السلام، الصحة، النصر، التقاليد والشرف، ويحاول الأطفال الدعوة إلى هذه القيم في بلدانهم".

وشكر مدير برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة"، قناة RT على دعمها المتزايد لهذا البرنامج، وقدم هدية ممثلة بكرة القدم الرسمية للبرنامج وكأسا عليها أعلام الدول المشاركة.

وأشار مدير برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة"، في وقت سابق، إلى أنه لا يمكن لأي عمل أن يبلغ درجة الكمال وأبرز الصعوبات التي تعتبر طبيعية كانت صعوبة التواصل مع 211 دولة، فاللغات مختلفة والطباع أيضاً مختلفة وطبيعة العمل تختلف من دولة لأخرى، فكان علينا في بعض الأحيان إقناع الاتحادات الرياضية بأهداف البرنامج وبأن اللجنة المنظمة ستتحمل جميع التكاليف، ومع هذا كله لم يتم قبول الدعوات من بعض الاتحادات واضطر القائمون على الموضوع للسفر بين الدول لمناقشة مختلف الأمور مع الاتحادات الكروية.

والصعوبات الأكبر كانت مع سفر بعض البعثات إلى موسكو، على سبيل المثال فقد اضطرت البعثة اليمنية للسفر سبعة أيام من العاصمة صنعاء إلى موسكو، فاضطرت البعثة اليمينة للسفر عبر الأراضي اليمينة قرابة 1200 كم، ومن ثم بقيت على الحدود اليمنية العمانية 3 أيام لتحصل بعد جهد كبير على تأشيرة عبور للمرور عبر سلطنة عمان، ومن ثم ركبت البعثة الطائرة إلى مسقط ومنها إلى دبي ومنها إلى موسكو، أما خط العودة فكان عبر اسطنبول ومنها إلى الخرطوم وبعدها إلى اليمن.

ومشروع "كرة القدم من أجل الصداقة" هو برنامج اجتماعي عالمي خاص بالأطفال يهدف إلى إشراك جيل الشباب في جميع أنحاء العالم من أجل تعزيز أهم القيم الإنسانية بين أقرانهم - الصداقة والمساواة والسلام واحترام مختلف الثقافات والقوميات.

وقد شاركت 211 دولة ومنطقة في برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة، برعاية شركة "غازبروم" الراعي الرسمي للفيفا وكأس العالم روسيا 2018، في الفترة ما بين يومي (8-15) يونيو الماضي، في موسكو، أي تزامنا مع بدء مباريات مونديال 2018، المقام حاليا في روسيا.

وبلغ عدد الصغار المشاركين في نسخة 2018،حوالي 422 طفلا وطفلة، منهم 211 صحفيين صغارا، وقسموا جميعا إلى 32 فريقا.

وتمت تغطية فعاليات البرنامج من قبل أكثر من 5000 وسيلة إعلامية من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى المركز الصحفي الدولي للأطفال الخاص ببرنامج كرة القدم من أجل الصداقة.

واثبت الأطفال أن الثقافات واللغات والتقاليد المختلفة ليست عقبة أمام اللعب النظيف وأن الصداقة عابرة الحدود.

وجاء الختام مسكا من خلال دعوة جميع الزوار لحضور المباراة الافتتاحية لكأس العالم يوم 14 حزيران بين روسيا والسعودية على أرضية ملعب لوجنيكي.

RT

وقال قائد المنتخب الإسباني السابق الحارس، إيكر كاسياس، سفير برنامج كرة القدم لأجل الصداقة: "أنا سعيد جدا برؤية هذا العدد الكبير من الوجوه السعيدة وخاصة الأطفال من شتى أنحاء العالم.. أعبر عن شكري الكبير على دعوتي لهذه الفعالية بسبب أن العنوانين الرئيسيين لهذا البرنامج كانا معي طوال حياتي وهما كرة القدم والصداقة. كما آمل أن كرة القدم ستفتح لكم أبوابا ليس فقط في مجال اللعب بل في كل مجالات حياتكم".

RT

وبدوره قال لاعب المنتخب الروسي المعتزل بعد مونديال روسيا 2018، ألكسندر كيرجاكوف، سفير برنامج كرة القدم لأجل الصداقة أيضا: "أقدم الشكر إلى كل الصغار الذين شاركوا في منافسات كرة القدم في هذا البرنامج.. ما قدموه على أرضية الملعب ليس أقل قيمة عما يقدمه اللاعبون خلال المونديال فكما رأيت هم يسعون إلى ما يسعى إليه لاعب كرة القدم النظيف وهو السعي للفوز باللعب النظيف واحترام الخصم".

RT

ولقي برنامج "كرة القدم من أجل الصداقة" رسالة دعم من قبل العديد من الشخصيات الرسمية والرياضية، مثل رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة "غازبروم"؛ فيكتور زوبكوف، والأمين العام للفيفا السيدة فاطمة سامورا، والبطلة الأولمبية الروسية للتزلج الفني على الجليد أديلينا سوتنيكوفا، وبطل روسيا لمرتين وبطل أوروبا للركبي على الكراسي المتحركة يوري كامينيتس، وأسطورة العالم في كرة القدم الهولندي ماركو فان باستن...

RT

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Sputnik

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المصدر: RT