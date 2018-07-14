أنجليك كيربر ملكة لويمبلدون .. فيديو

حصلت الألمانية أنجليك كيربر على لقب بطولة ويمبلدون للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى، البالغ جوائزها أكثر من 16 مليون دولار، على حساب منافستها الأمريكية سيرينا وليامز.

"I think I’m the next one after Steffi who won - it’s amazing"



A special moment for @AngeliqueKerber, #Wimbledon champion pic.twitter.com/aTTNqo2CJp — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2018

وتمكنت أنجليك كيربر، المصنفة 11، من الفوز على سيرينا وليامز، المصنفة 25، بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-3) و(6-3)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم السبت.

وتوجت أنجليك كيربر (30 عاما)، باللقب الثالث لها ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سليم"، حتى الآن في مسيرتها الاحترافية، بعد فوزها في بطولة أستراليا المفتوحة " ملبورن - 2016"، أولى البطولات الأربع الكبرى، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة "فلاشينغ ميدوز - 2016".

وثأرت أنجليك كيربر بذلك لخسارتها أمام المخضرمة سيرينا وليامز، في نهائي ويمبلدون 2016.

يذكر أن سيرينا وليامز (36 عاما)، فازت 7 مرات بلقب بطلة ويمبلدون، و23 لقبا ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سليم"، وهو رقم قياسي.

المصدر: "twitter/WTA"