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أنجليك كيربر ملكة لويمبلدون .. فيديو

الرياضة

أنجليك كيربر ملكة لويمبلدون .. فيديو
Reuters Toby Melville
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حصلت الألمانية أنجليك كيربر على لقب بطولة ويمبلدون للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى، البالغ جوائزها أكثر من 16 مليون دولار، على حساب منافستها الأمريكية سيرينا وليامز.

وتمكنت أنجليك كيربر، المصنفة 11، من الفوز على سيرينا وليامز، المصنفة 25، بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-3) و(6-3)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم السبت.

وتوجت أنجليك كيربر (30 عاما)، باللقب الثالث لها ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سليم"، حتى الآن في مسيرتها الاحترافية، بعد فوزها في بطولة أستراليا المفتوحة " ملبورن - 2016"، أولى البطولات الأربع الكبرى، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة "فلاشينغ ميدوز - 2016".

وثأرت أنجليك كيربر بذلك لخسارتها أمام المخضرمة سيرينا وليامز، في نهائي ويمبلدون 2016.

يذكر أن سيرينا وليامز (36 عاما)، فازت 7 مرات بلقب بطلة ويمبلدون، و23 لقبا ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سليم"، وهو رقم قياسي.

المصدر: "twitter/WTA"

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