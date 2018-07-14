شاهد.. الجماهير الكرواتية تشعل شوارع موسكو قبل نهائي الحلم

تواصل جماهير منتخب كرواتيا، في العاصمة موسكو، احتفال التأهل بالاستعداد لمؤازرة فريقها في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018، ضد نظيره الفرنسي، غدا الأحد، على ملعب "لوجنيكي".

ورصدت عدسة RT تجمع المئات من الجماهير الكرواتية صباح اليوم السبت، في شارع "نيكولسكايا" بالقرب من الساحة الحمراء لمواصلة الاحتفالات بالإنجاز التاريخي لمنتخبها، الذي وصل لأول مرة إلى المباراة النهائية لكأس العالم، على حساب نظيره الإنجليزي، بفوزه عليه (2-1) بعد تمديد اللقاء، الذي جمعهما يوم الأربعاء الماضي على ملعب "لوجنيكي" أيضا.

وتمني الجماهير الكرواتية النفس بتتويج منتخب بلادها "الناريون" بكأس العالم، لأول مرة في تاريخه.

المصدر: RT