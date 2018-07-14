ويل سميث: نيمار ممثل "سوبر" صدقوني!

أبدى الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث، الذي سيشارك في حفل ختام بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، إعجابه بالنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقال سميث في مؤتمر صحفي عقده أمس في ملعب "لوجنيكي" بموسكو، الذي سيحتضن نهائي مونديال 2018: "لقد قضيت الكثير من الوقت في البرازيل، وأنا أحب الفريق الوطني البرازيلي.. لدينا علاقة خاصة مع نيمار، فقد كنا في نفس المدينة وحاولنا أن نلتقي عدة مرات، ولكن ذلك لم يتم".

وأكد الممثل الأمريكي الشهير: "نيمار هو لاعبي المفضل، قلبي يعشق البرازيليين.. لقد عملت كممثل لفترة طويلة جدا، نيمار ممثل سوبر صدقوني".

يذكر أن النجم البرازيلي (نيمار) لم يظهر بمستواه المعهود في مونديال روسيا، واكتفى بتسجيل هدفين، وخرج منتخب بلاده من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام بلجيكا (1-2).

واستحوذت طريقة تمثيل نيمار لحالات سقوطه أثناء اللعب وادعائه الإصابة في المباريات التي شارك فيها في مونديال روسيا، استحوذت على السخرية والتهكم من جانب خبراء وجماهير الكرة العالمية.

المصدر: eurosport.ru