بيان رسمي من ريال مدريد بشأن نيمار

أعلن نادي ريال مدريد، بشكل رسمي، عدم نيته تقديم أي عرض للتعاقد مع اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي، نشره الموقع الرسمي للنادي، اليوم الجمعة: "بالنظر إلى المعلومات التي تربط النادي بلاعب فريق باريس سان جيرمان، نيمار جونيور، يريد ريال مدريد توضيح أنه لا يعتزم تقديم أي عرض للاعب".

وأضاف النادي الملكي: "العلاقة بين الناديين مميزة، وهو ما يعني أن ريال مدريد إذا كان يفكر خلال وقت ما في التعاقد مع لاعب من باريس سان جيرمان، فإن أول شيء سيفعله هو الذهاب إلى ناديه".

وكانت تقارير قد أشارت، يوم أمس الخميس، إلى أن ريال مدريد أرسل مبعوثًا إلى البرازيل، من أجل بدء المفاوضات مع والد نيمار.

يذكر أن نيمار انتقل من برشلونة إلى صفوف إلى الفريق الباريسي مقابل أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، بلغت 222 مليون يورو.

وأخفق المنتخب البرازيلي بقيادة نيمار في تجاوز دور ربع النهائي لبطولة كاس العالم لكرة القدم "روسيا 2018"، إثر خسارته أمام نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف وحيد.

المصدر: وكالات