رئيسة كرواتيا: لا أعرف كيف أتماسك حتى الأحد

أكدت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش أنها تنتظر بفارغ الصبر المباراة النهائية لكأس العالم في روسيا والتي يخوضها منتخب بلادها للمرة الأولى في تاريخه مع نظيره الفرنسي الأحد

وقالت كيتاروفيتش للصحافيين، الجمعة" "لا أعرف كيف سأصمد حتى الأحد".

وغابت كيتاروفيتش عن مباراة الدور نصف النهائي الأربعاء ضد إنجلترا (2-1 بعد التمديد، الوقت الأصلي 1-1) بسبب حضورها قمة الحلف شمال الأطلسي في بروكسل، لكنها تواجدت في الملعب في المباراتين ضد الدنمارك في ثمن النهائي، ثم روسيا البلد المضيف في ربع النهائي.

وتحولت كيتاروفيتش إلى نجمة مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، مع تداول العديد من صورها وهي ترتدي قميص المنتخب بالمربعات الحمراء والبيضاء، وتتابع المباريات في مدرجات المشجعين أو المنصة الرسمية، وأيضا تقفز فرحا مع اللاعبين في غرف الملابس.

وأكدت رئيسة كرواتيا "سأذهب لمشاهدة المباراة النهائية، ليس فقط كسياسية ورئيسة للبلاد، ولكن كمشجعة شغوفة بكرة القدم الكرواتية".

وأعلنت كيتاروفيتش أنها على الأرجح ستقدم قميص المنتخب الكرواتي إلى نظيرها الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيكون مثلها حاضرا في الملعب، كما فعلت في بروكسل مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. كما أوضحت أنها أرسلت قميصا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابعت "جيل فرسان (المدرب زلاتكو) داليتش هذا تخطى جيل أبناء سيرو (ميروسلاف) بلازيفيتش"، مدرب المنتخب الكرواتي الذي بلغ دور الأربعة في مونديال 1998 في فرنسا.

وأوضحت أن المشوار الكرواتي في المونديال "يمكن أن يؤدي إلى تحقيق طفرة اقتصادية إذا قمنا باستغلال جيد جدا لهذا الوضع"، رافضة إعطاء توقعاتها بخصوص نتيجة المباراة النهائية بقولها "أنا لست ماهرة في ذلك".

المصدر: أ ف ب