كل شيء

شوارب مغربية تجلب السعد للمنتخب الفرنسي!

13 يوليو 2018 | 17:24 GMT
شوارب مغربية تجلب السعد للمنتخب الفرنسي!
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kifh
/ Reuters

بالرغم من أن اللاعب الفرنسي عادل رامي ذا الأصول المغربية، لم يشارك مع "الديوك" على أرض الملعب في مونديال روسيا ، إلا أن شاربيه قد جلبا الحظ للمنتخب "الأزرق" .

ويتفاءل لاعبو فرنسا بشاربي رامي، من خلال لمسهما قبل المباراة لجلب الحظ، وهذا ما قام به نجمهم أنطوان غريزمان قبل مباراة الفوز على أوروغواي (2-0)... وبالرغم من أن بطولة المدافع أومتيتي أبقت رامي على دكة الاحتياط في البطولة، إلا أن شاربيه بقيا مهمين جدا بالنسبة لفوز الفريق.

AFP

ويزخر عالم الساحرة المستديرة بالكثير من المظاهر التي تعتمد على الخرافات والتي لاتتماشى أبدا مع الواقع، وهنا نستذكر القبلة الأشهر فى تاريخ الساحرة المستديرة، والتي اعتادت الجماهير رؤيتها دائما قبل كل مباراة يخوضها المنتخب الفرنسي حيث كان لوران بلان يحرص على تقبيل صلعة زميله فابيان بارتيز، كنوع من التفاؤل .

Globallookpress
لوران بلان وفابيان بارتيز

والجدير بالذكر، أن منتخب الديوك الذي ضم الثنائي بارتيز وبلان، نجح بنيل كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه عام 1998.

المصدر: RT

مشهور في المجتمع
شوارب مغربية تجلب السعد للمنتخب الفرنسي!
13 يوليو 2018 | 17:24 GMT
الحاسوب الأمريكي العملاق حلل مليون خيار وكشف عن الفائز بكأس العالم
13 يوليو 2018 | 17:21 GMT
الفيفا يكشف ألوان كرواتيا وفرنسا في نهائي المونديال
13 يوليو 2018 | 17:10 GMT
تأجيل صرف مستحقات مدرب مصر بسبب تقرير كأس العالم 2018
13 يوليو 2018 | 16:21 GMT
نهائي كأس عالم شاق جدا لبوتين!
13 يوليو 2018 | 15:57 GMT
شاهد.. تدريبات عسكرية شاقة لمنتخب إنجلترا مع قوات "المارينز"
13 يوليو 2018 | 15:12 GMT
بعد تأهل بلاده إلى نهائي المونديال.. كرواتي استحق لقب "أتعس" لاعب في العالم
13 يوليو 2018 | 15:10 GMT
لحظات فرح ولحظات بكاء في مونديال روسيا
13 يوليو 2018 | 14:45 GMT
قط تتنبأ بالفائز من نهائي المونديال
13 يوليو 2018 | 14:40 GMT
بوتين يسلم أمير قطر راية رمزية لتنظيم مونديال 2022
13 يوليو 2018 | 14:06 GMT
ماكرون يفاجئ لاعبين فرنسيين اثنين قبيل نهائي مونديال روسيا
13 يوليو 2018 | 13:25 GMT
ريال مدريد يرصد 35-50 مليون يورو لحماية عرينه
13 يوليو 2018 | 13:23 GMT
ماركا: ريال مدريد يريد استعادة أحد نجومه
13 يوليو 2018 | 12:53 GMT
"فيفا" يعلق على السقوط المتكرر لنيمار في مونديال روسيا
13 يوليو 2018 | 12:52 GMT
إنفانتينو: بحث زيادة منتخبات مونديال 2022 في الأشهر المقبلة
13 يوليو 2018 | 12:06 GMT
"الفيفا" يتدخل لمنع تصوير المشجعات المثيرات في مونديال روسيا
13 يوليو 2018 | 11:58 GMT
رسميا.. تشيلسي يعلن رحيل مدربه كونتي
13 يوليو 2018 | 11:30 GMT
مواجهة إنجليزية-بلجيكية على المركز الثالث وصراع خاص بين كين ولوكاكو
13 يوليو 2018 | 10:48 GMT
رئيس "الفيفا": مونديال روسيا الأفضل في التاريخ
13 يوليو 2018 | 10:04 GMT
رئيس "اليويفا" منذهل لحسن تنظيم مونديال روسيا
13 يوليو 2018 | 09:35 GMT
ريال مدريد يرصد مبلغا ضخما لضم خليفة رونالدو
13 يوليو 2018 | 08:51 GMT
معلول يرحل عن منتخب تونس لتدريب الدحيل القطري
13 يوليو 2018 | 07:33 GMT
نهر باسم صلاح في روسيا
12 يوليو 2018 | 23:34 GMT
كواريزما يرفض عرضا مغريا من الهلال السعودي
12 يوليو 2018 | 22:23 GMT
رسميا.. الفيفا يعلن النتائج النهائية لفحص المنشطات في مونديال روسيا
12 يوليو 2018 | 19:49 GMT
مدرب كرواتيا.. من زعيم السعودية إلى زعيم الإمارات
12 يوليو 2018 | 19:33 GMT
مونديال روسيا 2018 سيختتم بصافرة البروفيسور بيتانا كما بدأ
12 يوليو 2018 | 19:24 GMT
شاهد.. رد فعل المشجعين الإنجليز بعد خسارة منتخبهم أمام كرواتيا
12 يوليو 2018 | 17:54 GMT
مدرب منتخب كرواتيا يكشف سر بلوغه نهائي مونديال 2018
12 يوليو 2018 | 17:29 GMT
ما هو سبب نهاية أسماء لاعبي كرواتيا بـ"إيتش"؟
12 يوليو 2018 | 17:20 GMT
قطر تروج لمونديال 2022 وسط موسكو
12 يوليو 2018 | 16:48 GMT
الطريق إلى النهائي بالأرقام
12 يوليو 2018 | 16:13 GMT
رسميا.. برشلونة يبرم ثاني صفقاته استعدادا للموسم الجديد
12 يوليو 2018 | 15:40 GMT
الإعلامي أيمن جادة يتحدث لـRT عن (‬‬beoutQ) ومونديالي روسيا وقطر
12 يوليو 2018 | 15:29 GMT
كرواتيا تنتزع "كعكة" ضخمة بعد بلوغها نهائي مونديال 2018
12 يوليو 2018 | 15:16 GMT
ذكريات طيبة لدى مشجعي مونديال روسيا
12 يوليو 2018 | 15:08 GMT
القديس كاسياس يوجه رسالة ثناء لرونالدو
12 يوليو 2018 | 14:48 GMT
رئيسة كرواتيا تعبر عن مشاعرها بتغريدة "عاطفية" عقب الفوز على إنجلترا
12 يوليو 2018 | 13:40 GMT
رئيسة كرواتيا تقدم هدايا قيمة لترامب وماي
12 يوليو 2018 | 13:28 GMT
ريال مدريد يهنئ طرفي نهائي مونديال روسيا 2018
12 يوليو 2018 | 13:21 GMT