شوارب مغربية تجلب السعد للمنتخب الفرنسي!

بالرغم من أن اللاعب الفرنسي عادل رامي ذا الأصول المغربية، لم يشارك مع "الديوك" على أرض الملعب في مونديال روسيا ، إلا أن شاربيه قد جلبا الحظ للمنتخب "الأزرق" .

ويتفاءل لاعبو فرنسا بشاربي رامي، من خلال لمسهما قبل المباراة لجلب الحظ، وهذا ما قام به نجمهم أنطوان غريزمان قبل مباراة الفوز على أوروغواي (2-0)... وبالرغم من أن بطولة المدافع أومتيتي أبقت رامي على دكة الاحتياط في البطولة، إلا أن شاربيه بقيا مهمين جدا بالنسبة لفوز الفريق.

AFP

ويزخر عالم الساحرة المستديرة بالكثير من المظاهر التي تعتمد على الخرافات والتي لاتتماشى أبدا مع الواقع، وهنا نستذكر القبلة الأشهر فى تاريخ الساحرة المستديرة، والتي اعتادت الجماهير رؤيتها دائما قبل كل مباراة يخوضها المنتخب الفرنسي حيث كان لوران بلان يحرص على تقبيل صلعة زميله فابيان بارتيز، كنوع من التفاؤل .

Globallookpress

والجدير بالذكر، أن منتخب الديوك الذي ضم الثنائي بارتيز وبلان، نجح بنيل كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه عام 1998.

المصدر: RT