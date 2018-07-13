ريال مدريد يرصد 35-50 مليون يورو لحماية عرينه

ينوي ريال مدريد التعاقد مع البلجيكي الدولي، تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الذي سينتهي عقده مع الفريق اللندني في العام 2019.

ويستعد ريال مدريد لدفع 35 مليون يورو مقابل ضم حارس مرمى المنتخب البلجيكي، وسيفك شراكته مع حارسه الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس، وذلك وفقا للبرنامج التلفزيوني "El Chiringuito".

🚨¡PIPILDORAZO!🚨 @PipiEstrada1 DESVELA SU AUDIO: "Courtois está FICHADO por el Real Madrid por 35 MILLONES DE EUROS". #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/iLhv1dWg94 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 13, 2018

بينما لدى صحيفة "El Confidencial" معطيات أخرى تشير إلى أن فريق تشيلسي لن يبيع تيبو كورتوا بأقل من 50 مليون يورو، وقد رفض الفريق اللندني عرضين من ريال مدريد، 30 و35 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين مكافآت.

وسيتعاقد تشيلسي، في حال غادر كورتوا أسوار "ستامفورد بريدج"، مع حارس فريق روما، البرازيلي أليسون.

ولعب تيبو كورتوا (26 عاما)، 35 مباراة في الموسم الماضي ضمن الدور الإنجليزي الممتاز، وحافظ على نظافة شباكه في 15 مباراة منها.

وسيخوض تيبو كورتوا مع منتخب بلاده، غدا السبت، مباراة المركز الثالث ضمن بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، ضد نظيره الإنجليزي.

المصدر: "eurosport.ru"