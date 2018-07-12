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عداءة إثيوبية تثير جدلا كبيرا حول عمرها

الرياضة

عداءة إثيوبية تثير جدلا كبيرا حول عمرها
Globallookpress
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أثارت العداءة الإثيوبية "Girmawit Gebrzihair"، الكثير من الجدل حول عمرها، لدى مشاركتها في بطولة العالم لألعاب القوى للشباب، المقامة حاليا في مدينة تامبيري الفنلندية.

وأحرزت "Girmawit Gebrzihair" الميدالية البرونزية لمسافة 5000 متر، ولكن العداءة لم تلفت الانتباه بفوزها بالمركز الثالث، بقدر الجدل حول عمرها، لأنها وفقا لجواز سفرها ، تبلغ من العمر 16 عاما.

sports.ru

فقد جاء على موقع الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن العداءة الإثيوبية ولدت في 21 نوفمبر 2001، أي أن باستطاعتها المشاركة في البطولات العالمية للشباب، نحو عامين آخرين.

sports.ru

المصدر: "sports.ru"

 

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