مونديال روسيا 2018 سيختتم بصافرة البروفيسور بيتانا كما بدأ

سيدير الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018"، التي ستجمع منتخبي كرواتيا وفرنسا، الأحد المقبل، على ملعب "لوجينكي" في موسكو.

وأدار بيتانا، البالغ من العمر 43 عاما، ويحمل الشارة الدولية منذ سنة 2010، أربع مباريات في النسخة الحالية للبطولة، بداية بالمباراة الافتتاحية التي جمعت بين منتخبي روسيا والسعودية، إضافة إلى مواجهة المكسيك والسويد، في دور المجموعات، ومباراتي كرواتيا والدنمارك، وفرنسا ضد الأوروغواي في الأدوار الإقصائية.

Referee designations FWC 2018 Match 64: #FRA⁠🆚#CRO⁠ ⁠⁠(15 July) FINAL



Referee: Nestor PITANA (ARG)

ASR 1: Hernan MAIDANA (ARG)

ASR 2: Juan P. BELATTI (ARG)

4th Off. Bjorn KUIPERS (NED)

Res.Ass.Erwin ZEINSTRA (NED)@FIFAWorldCup pic.twitter.com/iqJmgyxZPk — FIFA Media (@fifamedia) July 12, 2018

ويعتبر بيتانا، البروفيسور في التربية البدنية، الحكم الأرجنتيني الثاني الذي شارك مرتين في نهائيات كأس العالم، بعد مواطنه نوربيرتو كويريزا، الذي أدار بعض مباريات نسختي (1970 و1978). كما أنه الأرجنتيني الثاني الذي سيدير مباراة نهائية لكأس العالم، بعد مواطنه هوراسيو إيليزوندو، الذي ضبط إيقاع مونديال ألمانيا 2006، بين منتخبي إيطاليا وفرنسا.

المصدر: "fifa.com"