مدرب منتخب كرواتيا يكشف سر بلوغه نهائي مونديال 2018

صرح المدير الفني لمنتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، بأن منتخبه كان الأفضل في كل شيء خلال مباراته ضد نظيره الإنجليزي، لذلك فاز عليه وتأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم 2018، في روسيا.

وكشف زلاتكو داليتش، خلال المؤتمر الصحفي، عقب المباراة سر فوز منتخب بلاده، بالقول: "لأنهم كانوا الأفضل في كل شيء. نحن لم نقلل من شأن الإنجليز، نحن راجعنا جميع مبارياتهم، وبدأنا بالضغط على خط دفاعهم. خط وسطنا ضغط باستمرار على دفاعهم. استحوذنا على الكرة في الكثير من الأحيان".

وأضاف: "قلت للفريق خلال الاستراحة - لا تفقدوا التركيز (ذهنيا). هذه كانت أفضل مباراة لنا. لعبنا بشكل أفضل في مباراتنا ضد الأرجنتين. وكان الدافع مجنونا".

وتابع المدرب الكرواتي حديثه: "قبل المباراة قلت إلعبوا برأس باردة، كونوا فخورين بأنفسكم، إلعبوا بمتعة. بالطبع، اليوم سطرنا التاريخ. لا أتذكر إذا تأهل مثل هذا البلد الصغير إلى نهائيات كأس العالم".

وأشار زلاتكو داليتش إلى أنه: "سنلعب مع إنجلترا في دوري الأمم، وحتى لا يوجد ملعب لائق. ولكن لدينا الكبرياء والقلب".

وعلق الكرواتي على ما إذا كان الإرهاق سيؤثر على أداء لاعبيه في النهائي، بعد خوض شوطين إضافيين في كل من المباريات الثلاث الأخيرة، قائلا: "الجميع بذل أقصى ما لديه الليلة. كنت أريد إجراء تغيير ما، ولكن في الحقيقة لم يرغب أي لاعب في الخروج من الملعب. بعض اللاعبين كانوا مصابين".

واختتم المدرب الكرواتي حديثه، بالقول"الذي توقع وصول إنجلترا إلى النهائي، أخبروا هؤلاء بأنهم ليسوا خبراء".

وكان الخبراء قد صرحوا، في وقت سابق، بأن لاعبي زلاتكو داليتش أقوى منه من الناحية النفسية.

المصدر: RT