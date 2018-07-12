بغينتشك مدربا جديدا لمنتخب بولندا

أكد الاتحاد البولندي لكرة القدم في بيان أصدره اليوم، اختياره القائد السابق لبولندا، يرزي بغينتشك، لتدريب المنتخب الوطني بعد انتهاء عقد المدرب آدم نافوكا عقب الخروج من مونديال 2018.

وقال الاتحاد البولندي إن المدرب الجديد سيقدم خططه وأعضاء طاقمه التدريبي في مؤتمر صحفي، سيعقد في الـ23 من الشهر الجاري.

وسيحل بغينتشك محل نافوكا الذي خرج منتخب بولندا بقيادته من دور المجموعات في مونديال روسيا 2018.

وكان لاعب الوسط بغينتشك ضمن تشكيلة منتخب بولندا الفائز بالميدالية الفضية في أولمبياد برشلونة 1992، ويقود منذ 2017 فريق فيسلا بواتس المنافس في دوري الدرجة الأولى البولندي.

المصدر: وكالات