أرسنال يخطف الغندوزي من لوريان

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، التعاقد مع لاعب فريق لوريان الفرنسي ماتيو الغندوزي، المنحدر من أصول مغربية.

وقال النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي: "يسرنا التعاقد مع ماتيو الغندوزي بعد الاتفاق مع مسؤولي لوريان الفرنسي على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد"، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة أو مدة التعاقد.

من جانبه، قال الغندوزي لموقع النادي: "لطالما كان أرسنال هو النادي الأقرب إلى قلبي، وهو الفريق الذي كنت أريد اللعب له منذ أن كنت طفلاً".

يذكر أن ماتيو الغندوزي (19 عاما) من مواليد مدينة بركان المغربية، بدأ مسيرته في أكاديمية باريس سان جرمان، قبل أن ينتقل إلى نادي لوريان عام 2014.

ولعب ماتيو أول مباراة له مع لوريان بالفريق الأول عام 2016، وشارك معه في 30 مباراة، كما أنه مثل المنتخب الفرنسي تحت 20 و 19 و18 عاما.

وأصبح ماتيو الغندوزي خامس لاعب ينضم لفريق أرسنال تحت قيادة المدرب الجديد الإسباني أوناي إيمري، بعد السويسري ستيفان ليشتستاينر، واليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس، وحارس المرمى الألماني بيرند لينو، ولاعب خط الوسط الأوروغوياني لوكاس توريرا.

المصدر: وكالات