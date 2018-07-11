غاريث بيل يلتقي مدرب ريال مدريد الجديد لتحديد مصيره

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن الويلزي غاريث بايل سيجتمع مع مدرب ريال مدريد الجديد جولين لوبيتيغي، لمناقشة مستقبله في الفريق الملكي والمكان الذي يخطط فيه المدرب لتوظيفه.

وقالت صحيفة "AS" الإسبانية، إن غاريث بيل كان على وشك الرحيل عن ريال مدريد، لأنه لم يكن يشعر بأهميته في الفريق تحت قيادة مدربه السابق الفرنسي زين الدين زيدان، كما أنه لم يستطع الخروج من تحت عباءة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وترجح الصحيفة الآن وبعد رحيل الثنائي زيدان ورونالدو، أن يلعب الويلزي الدور الرئيسي في النادي، بعد هذه التغييرات.

وشارك غاريث بيل (28 عاما) في الموسم الماضي، في 39 مباراة بقميص ريال مدريد وسجل خلالها 21 هدفا، إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة وغاب عن 13 مباراة بسبب الإصابات.

يذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد أقال جولين لوبتيغوي قبل يومين من خوض الماتادور نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا في روسيا، وذلك غداة إعلان ريال مدريد التعاقد معه نهاية مونديال 2018.

المصدر: "eurosport.ru"