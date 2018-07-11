أول تعليق لمدرب يوفنتوس على صفقة رونالدو

أعرب ماسيمليانو أليغري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، عن سعادته بانتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى "السيدة العجوز"، قادما من ريال مدريد الإسباني.

ونقل موقع "فوتبول" إيطاليا عن أليغري: "أعتقد أنه توقيع مهم للغاية، ويمثل خطوة إلى الأمام بالنسبة للجميع في يوفنتوس.. أمامنا موسم مهم للغاية لتحقيق الأهداف التي يجب علينا إنجازها، رونالدو لاعب محترف وإضافة قوية لفريقنا".

وتابع المدرب الإيطالي "لم أتواصل هاتفيا على الإطلاق مع رونالدو، أعتقد أنني سأراه في المؤتمر الصحفي، الاثنين المقبل".

ونوه "أعتقد أن يوفنتوس قام بشيء غير طبيعي بالنسبة للفريق ولكرة القدم الإيطالية".

وأعلن نادي يوفنتوس أمس، ضم رونالدو في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.

المصدر: وكالات