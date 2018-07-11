ضحية أخرى لخسارة روسيا أمام كرواتيا

أعلن لاعب المنتخب الروسي لكرة القدم، يوري جيركوف، اعتزاله اللعب دوليا، بعد خروج منتخب بلاده من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم، لكرة القدم 2018، على يد كرواتيا بركلات الترجيح.

ونقلت صحيفة "سبورت إكسبرس" الرياضية الروسية، عن يوري جيركوف قوله: "قررت وضع حد لمسيرتي مع المنتخب الوطني. لم أعد قادرا على العطاء على المستوى المطلوب. الإصابة الأخيرة هي إشارة أخرى. لا يوجد لدي وقت للعائلة، والأطفال. وهذا الصيف الثاني بدون إجازة، بعد كأس القارات 2017، والآن من الضروري العودة إلى صفوف فريق زينيت بطرسبورغ، وبعد 50 يوما في مقر النادي، مرة أخرى يجب السفر إلى المعسكر التدريبي. إنه صعب للغاية".

وأضاف اللاعب الروسي: "أود أن أشكر جميع الذين لعبت معهم، وجميع المدربين، والمشجعين، وبطبيعة الحال أفراد عائلتي، الذين أقنعوني بالبقاء في المنتخب واللعب في بطولة كأس العالم. أنا فخور بأنني كنت محظوظا بتمثيل بلدي في بطولتين عالميتين وفي البطولات الأوروبية ".

وأصبح يوري جيركوف ثالث لاعب يعتزل اللعب مع المنتخب الروسي، بعد المخضرم سيرغي إيغناشيفيتش، والكسندر ساميدوف.

المصدر: "championat.com"