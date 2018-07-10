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سيرينا تصعد بصعوبة إلى نصف نهائي ويمبلدون

الرياضة

سيرينا تصعد بصعوبة إلى نصف نهائي ويمبلدون
Reuters
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عانت النجمة الأمريكية سيرينا وليامز لبلوغ نصف نهائي بطولة ويمبلدون للمرة الـ11 في مسيرتها بعدما قلبت تأخرها أمام الإيطالية كاميلا جورجي إلى فوز بثلاث مجموعات 3-6 و6-3 و6-4 الثلاثاء

وكانت وليامز، المصنفة أولى عالميا سابقا والمتوجة 7 مرات على عشب ملاعب عموم إنجلترا، أمام خطر الخروج من ربع نهائي ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب بعد تخلفها في المجموعة الأولى، وذلك للمرة الأولى في النسخة الحالية.

بيد أنها عوضت وحسمت المواجهة أمام جورجي (26 عاما) المصنفة 52 عالميا، لتضرب موعدا مع الألمانية جوليا غورغيس الفائزة على الهولندية كيكي برتنز 3-6 و7-5 و6-1.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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