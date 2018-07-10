ديل بوترو يبلغ ربع نهائي ويمبلدون
تأهل الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى، عقب فوزه اليوم على الفرنسي جيل سيمون، بمجموعتين لواحدة.
وجاء فوز النجم الأرجنتيني، بالمباراة التي توقفت أمس بسبب الظلام واستكملت مجرياتها اليوم، بواقع (7-6، 7-6، 5-7، و7-6).
Juan Martin del Potro recovers from 1-3 down in the fourth set to complete a hard-fought victory over Gilles Simon at #Wimbledon. 👏— ATP World Tour (@ATPWorldTour) 10 июля 2018 г.
Next up, a blockbuster quarter-final vs. Rafael Nadal! 👀🍿📺 pic.twitter.com/HXnIP8C4s1
ويلتقي ديل بوترو المصنف رابعا في البطولة، في ربع النهائي مع النجم الإسباني رافائيل نادال، المصنف ثانيا.
المصدر: rsport.ria.ru