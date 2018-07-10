 
مباشر

ديل بوترو يبلغ ربع نهائي ويمبلدون

الرياضة

ديل بوترو يبلغ ربع نهائي ويمبلدون
Reuters TT News Agency
ديل بوترو يبلغ ربع نهائي ويمبلدون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kht4

تأهل الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى، عقب فوزه اليوم على الفرنسي جيل سيمون، بمجموعتين لواحدة.

وجاء فوز النجم الأرجنتيني، بالمباراة التي توقفت أمس بسبب الظلام واستكملت مجرياتها اليوم، بواقع (7-6، 7-6، 5-7، و7-6).

ويلتقي ديل بوترو المصنف رابعا في البطولة، في ربع النهائي مع النجم الإسباني رافائيل نادال، المصنف ثانيا.

المصدر: rsport.ria.ru

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا