ديل بوترو يبلغ ربع نهائي ويمبلدون

تأهل الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى، عقب فوزه اليوم على الفرنسي جيل سيمون، بمجموعتين لواحدة.

وجاء فوز النجم الأرجنتيني، بالمباراة التي توقفت أمس بسبب الظلام واستكملت مجرياتها اليوم، بواقع (7-6، 7-6، 5-7، و7-6).

Juan Martin del Potro recovers from 1-3 down in the fourth set to complete a hard-fought victory over Gilles Simon at #Wimbledon. 👏



Next up, a blockbuster quarter-final vs. Rafael Nadal! 👀🍿📺 pic.twitter.com/HXnIP8C4s1 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 10 июля 2018 г.

ويلتقي ديل بوترو المصنف رابعا في البطولة، في ربع النهائي مع النجم الإسباني رافائيل نادال، المصنف ثانيا.

المصدر: rsport.ria.ru