"ألو رونالدو".. الصفقة باتت منتهية!

تتابع الصحف الإيطالية عن كثب فصول مسلسل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو كل يوم، وتتكهن: هل يصل، سيصل، هو تقريبا هنا...

تصدر خبر تعاقد يوفنتوس الإيطالي مع رونالدو عناوين الصحف مجددا بعدما كشفت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية الثلاثاء، عن اتصال هاتفي بين المدرب ماسيميليانو أليغري والنجم البرتغالي.

"ألو رونالدو" عنونت الصحيفة الإيطالية الرياضية لتؤكد أن مدرب "السيدة العجوز" اتصل بنجم ريال مدريد الإسباني، وهو برهان إضافي على أن صفقة الانتقال باتت شبه منتهية، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

غير أن "لا غازيتا" لم تذكر أي معلومات عما دار من حديث بين المدرب واللاعب خلال الاتصال الذي جرى بينهما الأسبوع الماضي، فالأهم بالنسبة لها أن أجواء من الود خيمت على الاتصال.

وتؤكد "لا غازيتا" أيضا أن اللجنة التنفيذية لنادي ريال مدريد ستجتمع الثلاثاء مع البرتغالي خورخي منديس، مدير أعمال رونالدو البالغ من العمر 33 عاما.

ونفت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" ما جاء في "لا غازيتا" معتبرة أنه تم إرجاء الاجتماع "من أجل عدم الإفصاح عن أي شيء".

ووفقا للصحيفة فقد تحولت قضية رونالدو إلى أشبه بلعبة الشطرنج، و"لكن رغم ذلك يمكن إزالة الجمود اليوم الثلاثاء".

وتبقى مسألة الاتفاق على صفقة الانتقال وتحديد السعر عالقة، حيث ستبلغ الصفقة 120 مليون يورو وفقا لصحيفة "لا غازيتا"، وستتراوح بين 130 و150 مليونا كما تذكر صحيفة "كورييري"، نقلا عن مصادر مقربة من النادي المدريدي.

ووفقا للعديد من وسائل الإعلام قدم يوفنتوس لـ"سي آر7" عرضا لمدة أربعة أعوام مع راتب سنوي يقدر بـ30 مليون يورو صافية، في وقت يعتبر اللاعب البرتغالي فيه أن أجره الحالي مع ريال مدريد والذي يقدر بـ23,6 مليون يورو سنويا لا يتناسب مع نجوميته.

وأثار رونالدو وهو أفضل لاعب في العالم 5 مرات، ودافع عن ألوان النادي الملكي منذ 2009، زوبعة إعلامية في عالم الكرة المستديرة عندما صرح في 26 مايو الماضي بعد دقائق عدة من فوز الـ"ميرينغي" على ليفربول (3-1) في نهائي دوري أبطال أوروبا، بأنه "كان من الجيد اللعب لريال" مستخدما صيغة الماضي.

المصدر: أ ف ب