برشلونة يضم البرازيلي ميلو

أعلن نادي برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إنهاء إجراءات ضم لاعب الوسط البرازيلي أرتور ميلو من غريميو البرازيلي.

وقال نادي برشلونة في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن ميلو (21 عاما)، انضم مقابل 31 مليون يورو، إضافة إلى تسعة ملايين يورو تدفع تحت بنود أخرى، وأضاف البيان أن اللاعب سيوقع عقدا مع النادي لمدة ستة مواسم.

ويرى كثيرون أن إدارة "البارسا"، تعاقدت مع ميلو رغبة منها في تعويض الفراغ الذي سيتركه النجم أندريس إنييستا، الذي قرر الرحيل عن الفريق الكتالوني نهاية الموسم المنصرم، بعد مسيرة حافلة مع برشلونة، استمرت 16 عاما.

المصدر: وكالات