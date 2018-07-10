حكم تركي لموقعة إنجلترا وكرواتيا

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، للحكم التركي كونيت شاكير مهمة قيادة مباراة إنجلترا وكرواتيا، المزمع إقامتها غدا في نصف نهائي مونديال روسيا 2018.

وسيدير شاكير المباراة بمساعدة مواطنيه، بهاتين دوران وطارق أونغون كمساعدين أول وثان على الترتيب، بينما سيكون الهولندي بيورن كويبرز حكما رابعا.

وأدار شاكير مباراتين فقط في مونديال روسيا حتى الآن، الأولى كانت بين المغرب وإيران في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية، والمباراة الثانية كانت بين نيجيريا والأرجنتين في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة.

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تجدر الإشارة إلى أن الحكم الأوروغوياني أندريس كونيا، سيقود لقاء نصف النهائي الأول، والذي سيجمع اليوم، المنتخب البلجيكي بنظيره الفرنسي في ملعب سان بطرسبورغ.

المصدر: وكالات