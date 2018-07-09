الروسي خاتشانوف يودع بطولة ويمبلدون

خرج الروسي كارين خاتشانوف من الدور الرابع لبطولة ويمبلدون الإنجليزية للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 16 مليون دولارا.

وجاء خروج اللاعب الروسي على يد العملاق الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف 12، إثر خسارته أمامه بثلاث مجموعات متتالية، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(6-2) و(6-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، واستغرقت ساعة واحدة و40 دقيقة.

وضرب نوفاك دجوكوفيتش، الفائز بلقب بطل ويمبلدون ثلاث مرات، موعدا في الدور ربع النهائي مع الياباني كي نيشيكوري، المصنف 24، الذي تغلب بدوره على اللاتفي إرنست جولبيس، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(7-6) و(7-6) و(6-1).

المصدر: "sportbox.ru"