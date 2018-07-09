عين الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم، المدرب السابق لنادي برشلونة، لويس إنريكي، مديرا فنيا جديدا لمنتخب "لاروخا".

وقال الاتحاد الإسباني عبر حسابه الرسمي في تويتر: "رسميا، إنريكي مدربا جديدا لمنتخب إسبانيا".

ووقع إنريكي عقدا يمتد لعامين مع منتخب "لاروخا".

ولم يسبق لإنريكي التدريب في أي منتخب من قبل، لكنه قاد أندية روما الإيطالي، وسيلتا فيغو الإسباني إلى جانب نادي برشلونة، الذي فاز معه بعدة ألقاب خلال 3 سنوات.

وتمر الكرة الإسبانية حاليا بمرحلة عصيبة، بعد صدمة الخروج من ثمن نهائي مونديال 2018، على يد مستضيف البطولة منتخب روسيا.

المصدر: وكالات