عين الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم، المدرب السابق لنادي برشلونة، لويس إنريكي، مديرا فنيا جديدا لمنتخب "لاروخا".
وقال الاتحاد الإسباني عبر حسابه الرسمي في تويتر: "رسميا، إنريكي مدربا جديدا لمنتخب إسبانيا".
Concluye la comparecencia de @LuisRubiales, presidente de la @rfef. @LUISENRIQUE21 firma por dos años para dirigir a la @SeFutbol.— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 9 июля 2018 г.
¡¡SUERTE, MÍSTER!!#BienvenidoLuisEnrique pic.twitter.com/36iEAKQ615
ووقع إنريكي عقدا يمتد لعامين مع منتخب "لاروخا".
ولم يسبق لإنريكي التدريب في أي منتخب من قبل، لكنه قاد أندية روما الإيطالي، وسيلتا فيغو الإسباني إلى جانب نادي برشلونة، الذي فاز معه بعدة ألقاب خلال 3 سنوات.
وتمر الكرة الإسبانية حاليا بمرحلة عصيبة، بعد صدمة الخروج من ثمن نهائي مونديال 2018، على يد مستضيف البطولة منتخب روسيا.
المصدر: وكالات