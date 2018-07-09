إسبانيا تختار المدير الرياضي الجديد!

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن اسم المدير الرياضي الجديد والذي سيخلف فيرناندو هييرو عقب استقالته من منصبه أمس الأحد.

واختار الاتحاد الإسباني خوسيه فرانشيسكو مولينا الذي سبق له تدريب فياريال 2011-2012 كما سبق له اللعب 9 مباريات مع منتخب إسبانيا الأول.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن فيرناندو هييرو لن يستمر في منصب مدرب المنتخب الأول، كما أن الأخير رفض الاستمرار في منصبه كمدير رياضي.

ومن المنتظر أن يعلن عن اسم المدرب الجديد لمنتخب إسبانيا في وقت لاحق.

وعاشت الكرة الإسبانية بحالة صدمة عقب الفشل في تجاوز ثمن نهائي كأس العالم، والخروج بركلات الترجيح من روسيا صاحبة الأرض.

المصدر: وكالات