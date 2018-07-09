طواف فرنسا.. ساغان بطلا للمرحلة الثانية

انتزع بطل العالم للدراجات السلوفاكي بيتر ساغان، المرحلة الثانية من طواف فرنسا للدراجات الهوائية أمس والقميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام، بعد فوزه بالسرعة النهائية "سبرينت".

واجتاز ساغان مسافة المرحلة البالغة 182.5 كلم في 4.06:37 ساعات، بمعدل سرعة بلغ 44.5 كلم/س، متقدما على مطارديه الإيطالي سوني كولبريلي، والفرنسي أرنو ديماري الثالث، والألماني أندريه غريبل الرابع.

وهذه المرة التاسعة التي يفوز فيها ساغان (28 عاما) بإحدى مراحل الطواف الأبرز في جدولة منافسات الدراجات الهوائية، وهو اعتاد ارتداء القميص الأخضر الذي يمنح لأكثر الحاصلين على نقاط من المراحل الخاصة بالسرعة (ضد الساعة)، والوصول به إلى جادة "الشانزيليه" الشهيرة في باريس في ختام الطواف.

وتقام اليوم المرحلة الثالثة من طواف فرنسا، وستكون ضد الساعة، وتبلغ مسافتها 35.5 كيلومتر.

المصدر: وكالات