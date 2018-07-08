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بدء بيع قمصان رونالدو بألوان يوفنتوس في تورينو!

الرياضة

بدء بيع قمصان رونالدو بألوان يوفنتوس في تورينو!
Reuters
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نشر موقع "بليتشر ريبورت" الرياضي الشهير، صورا لقمصان فريق يوفنتوس مطبوع عليها اسم ورقم كريستيانو رونالدو، في تلميحات تؤكد قرب وصول اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وأصدر يوفنتوس بيانا في وقت سابق، تحديدا بعد الأنباء حول اقترابه من التوقيع مع رونالدو، جاء فيه: بخصوص ما يتعلق بالأخبار الأخيرة المنتشرة من وسائل الإعلام فإن يوفنتوس سيقوم بتحديد كل خياراته في سوق الانتقالات من أجل تدعيم صفوفه، وسوف يكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا الأمر في نهاية المطاف، ووفقا للقوانين المتبعة.

Reuters

Reuters

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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