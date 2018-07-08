تشيرتشيسوف يكسب احترام الروس

بعد سيل من الانتقادات التي وصلت لحد الاستهزاء قبل نهائيات كأس العالم اكتسب مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف احترام الروس بعدما قاد المنتخب المضيف إلى الدور ربع النهائي.

وبنى المدرب تشيرتشيسوف (الذي أبرز إنجاز في مسيرته التدريبية حتى الآن ثنائية الدوري والكأس المحليين مع ليجيا وارسو البولندي عام 2016)، بصبر فريقا قويا ذا إرادة ظهرت جليا على سبيل المثال عند ماريو فرنانديش لدى إدراكه التعادل 2-2 في مرمى كرواتيا في الدقيقة 115 ليمنح المنتخب الروسي حق خوض ركلات الترجيح التي ابتسمت للكرواتيين 4-3 وأوقفت المشوار الروسي في ربع النهائي.

وانتقد المدرب البالغ من العمر 54 عاما والمولود في جمهورية أوسيتيا شمال ألانيا في منطقة القوقاز الروسية، بشكل قاس. قبل بداية نهائيات كأس العالم، وكانت الأجواء حوله سيئة جدا، كون المنتخب الروسي أمضى أكثر من 8 أشهر دون أن يحقق أي انتصار (7 مباريات).

وجد تشيرتشيسوف نفسه على المحك بسبب خياراته التكتيكية التي اعتبرت غير مفهومة، مثل قراره باستبعاد العديد من الكوادر المخضرمة من المنتخب، أو بسبب اطلالاته العفوية أمام وسائل الإعلام، ومنها عندما رد على سؤال لأحد الصحافيين الألمان قبل البطولة "الضغط؟ أحيانا لا أفهم الصحافيين. هل تسألون عن ضغط دمي؟".

بعد ثلاثة أسابيع، احتفلت روسيا بتلك الخيارات التكتيكية التي قادتها إلى الدور ربع النهائي، وراح مشجعوها يستمتعون بنكات وفن المراوغة الذي تميز به حارس المرمى السابق لنادي سبارتاك موسكو.

برودة الأعصاب

خلال الأسابيع الثلاثة التي استغرقها المشوار الروسي في المونديال الحالي، حرص تشيرتشيسوف الذي بات صاحب الشارب الأكثر شهرة في روسيا، على الاحتفاظ ببرودة أعصابه. صرح قبل مواجهة كرواتيا في ربع النهائي "كمدرب، أحاول ألا أشاهد التلفزيون، وألا أقرأ الصحف، أركز على عملي وهذا كل شيء".

وقف تشيرتشيسوف غير مبال على أرضية الملعب بعد الفوز على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي. لامبالاته كانت أيضا حيال الصحافيين الروس في المؤتمر الصحافي عندما أهدى قميصا موقعا للمنتخب إلى صحافي بيروفي يقيم في موسكو. السبب؟ "كان واحدا من القلائل الذين آمنوا بنا".

وصرح تشيرتشيسوف عقب الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح في ربع النهائي في سوتشي "لقد تم انتقادنا قبل البطولة؟ صدق أو لا تصدق، كنا نؤمن بأنفسنا، والبلد أحبنا"، مشيرا إلى أن اللاعبين "يشعرون وكأنهم كالمجندين المسرحين قبل الوقت، وفي الوقت الذي كانوا فيه مستعدين لخوض المعركة. ما زالوا يريدون خوض هذه الحرب".

"أنت ببساطة فقط كوني، ستاس (ستانيسلاس)!" عبارة مأخوذة من أغنية لفرقة معروفة لموسيقى الروك في روسيا، أصبحت في الأسابيع القليلة الماضية تعليقا يكتب تحت أي صورة للمدرب الروسي.

ويبدو أن البلد كله انشغل بشغف تشيرتشيسوف. وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس ذهبت إلى حد نشر صورة مركبة للمدرب الروسي بلباس رائد فضاء بعد الخروج من الدور ربع النهائي، عبر حسابها على "تويتر".

الأحد، أجمعت وسائل الإعلام الروسية على الاشادة بما قام به.

وعنونت صحيفة "سبورت إكسبرس" الرياضية مقالها "أبطال قلوبنا"، في انسجام تام مع جماهير المنتخب التي كان شعارها الرئيسي بعد الاقصاء في شوارع موسكو، "شكرا أيها الرجال!".

المصدر: أ ف ب