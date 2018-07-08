شاهد.. فيتل يتوج بجائزة بريطانيا الكبرى

أحرز الألماني سيباستيان فيتل، سائق فيراري، لقب بطل سباق جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة العاشرة من سباقات سيارات الفورمولا 1، التي أقيمت اليوم الأحد، على حلبة سيلفرستون.

The moment Sebastian Vettel sealed his 51st career win, equalling the tally of the great Alain Prost #BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/itUJwrKbyd — Formula 1 (@F1) July 8, 2018

وقطع سيباستيان فيتل مسافة السباق (306.198 كم)، بزمن قدره (1:27:29.784 ساعة)، متقدما بفارق (2.264 ثا)، على حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس.

بينما اكتفى سائق فيراري الثاني، الفنلندي كيمي رايكونن بالمركز الثالث.

🏁 CLASSIFICATION (LAP 52/52) 🏁



Your full results* from a Silverstone stunner!



*Incident involving Gasly and Perez under investigation#BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/rqx4aYL3VM — Formula 1 (@F1) July 8, 2018

وجاء السباق مثيرا وشهد نزول سيارة الأمان إلى الحلبة مرتين، وتراجع لويس هاميلتون من الصدارة إلى المركز الأخير، لكنه تمكن من إنهاء السباق في المرتبة الثانية.

BACK TO GREEN (LAP 42/52)



Bottas makes race restart attempt number two!



Just a handful of laps to go...#BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/YNtFv3XzPC — Formula 1 (@F1) July 8, 2018

ويتصدر سيباستيان فيتل، الذي حرم لويس هاميلتون من الفوز الخامس على التوالي في بلاده، الترتيب العام برصيد 171 نقطة، موسعا الفارق إلى 98 نقاط بينه وبين وصيفه هاميلتون، ويليهما كيمي رايكونن، في المركز الثالث برصيد 116 نقطة.

DRIVER STANDINGS



Vettel now has an eight-point cushion over Hamilton 💪#BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/weeLhyauAy — Formula 1 (@F1) July 8, 2018

المصدر: "sportbox.ru"