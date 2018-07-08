 
مباشر
عاجل
إثيوبيا وإريتريا تتفقان على إعادة علاقاتهما الدبلوماسية

شاهد.. فيتل يتوج بجائزة بريطانيا الكبرى

الرياضة

شاهد.. فيتل يتوج بجائزة بريطانيا الكبرى
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khh9

أحرز الألماني سيباستيان فيتل، سائق فيراري، لقب بطل سباق جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة العاشرة من سباقات سيارات الفورمولا 1، التي أقيمت اليوم الأحد، على حلبة سيلفرستون.

وقطع سيباستيان فيتل مسافة السباق (306.198 كم)، بزمن قدره (1:27:29.784 ساعة)، متقدما بفارق (2.264 ثا)، على حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس.

بينما اكتفى سائق فيراري الثاني، الفنلندي كيمي رايكونن بالمركز الثالث.

وجاء السباق مثيرا وشهد نزول سيارة الأمان إلى الحلبة مرتين، وتراجع لويس هاميلتون من الصدارة إلى المركز الأخير، لكنه تمكن من إنهاء السباق في المرتبة الثانية.

ويتصدر سيباستيان فيتل، الذي حرم لويس هاميلتون من الفوز الخامس على التوالي في بلاده، الترتيب العام برصيد 171 نقطة، موسعا الفارق إلى 98 نقاط بينه وبين وصيفه هاميلتون، ويليهما كيمي رايكونن، في المركز الثالث برصيد 116 نقطة.

المصدر: "sportbox.ru"

  

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نتنياهو والموساد يكذبان!..والسبب ساعة كوهين