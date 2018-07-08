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رونالدو يرفض عرضا "خياليا" من الصين

الرياضة

رونالدو يرفض عرضا
Reuters
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كشف موقع "فوتبول إيطاليا" نقلا عن صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رونالدو رفض عرضا من أحد أندية الصين لضمه لمدة عامين، وبراتب سنوي يصل إلى 100 مليون يورو.

وأشار موقع "فوتبول إيطاليا" إلى أن رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، رفض الرحيل إلى الصين والعرض المقدم له بدون تردد.

وتحدثت الكثير من التقارير الصحفية مؤخرا عن قرب انتقال رونالدو من الريال إلى يوفنتوس.

المصدر: وكالات

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