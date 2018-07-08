شاهد.. رئيسة كرواتيا تحتفل مع لاعبي بلادها في غرفة تبديل ملابسهم

زارت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش، غرفة تغيير ملابس منتخب بلادها، عقب مباراته ضد نظيره الروسي ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

ونشرت صورة عبر حساب منتخب كرواتيا الرسمي على موقع "فيسبوك"، تظهر كوليندا غرابار كيتاروفيتش، مع لاعبي منتخب بلادها والجهاز الفني داخل غرفة تغيير الملابس، احتفالا بالتأهل إلى الدور قبل النهائي للمونديال بعد الفوز على روسيا بركلات الترجيح (4-3) أمس السبت في ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي.

كما نشر على الحساب مقطع فيديو لاحتفالات لاعبي كرواتيا بالوصول إلى المربع الذهلي لمونديال "روسيا 2018".

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المصدر: "facebook/cff.hns"