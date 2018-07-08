مدرب كرواتيا: كنا محظوظين أمام روسيا

اعترف المدير الفني لمنتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، بأن الحظ حالفهم في الفوز على روسيا بركلات الترجيح، والتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018".

وقال زلاتكو داليتش في تصريحات صحفية: "أهنئ لاعبي منتخبي بهذا الانتصار، وأيضا المنتخب الروسي، على الأداء القتالي.. هذه لم تكن مباراة جميلة .. بل كانت معركة من أجل الدور قبل النهائي. كنا محظوظين".

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وأضاف المدرب الكرواتي: "كنت مركزًا طوال المباراة، ولكن بعد ركلة إيفان راكيتيتش خرجت عن شعوري.. شعرت بارتياح شديد، لقد جعلنا الجميع في كراوتيا يشعر بالسعادة .. انفجرت مشاعري وبكيت كثيرا، لكن لدي سبب وجيه، كرواتيا في الدور قبل النهائي، وهذا نجاح كبير ونتيجة رائعة".

وكررت كرواتيا إنجازها في مونديال فرنسا 1998، عندما وصلت إلى الدور نصف النهائي، في أول مشاركة لها كدولة مستقلة، وخسرت في "المربع الذهبي" أمام بطلة المونديال فرنسا (1-2)، وأنهت البطولة في المركز الثالث، بقيادة نجمها دافير شوكر الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد المحلي لكرة القدم.

وضرب منتخب كرواتيا موعدا في الدور قبل النهائي مع نظيره الإنجليزي، الذي تغلب بدوره على نظيره السويدي، بهدفين من دون رد.

المصدر: وكالات