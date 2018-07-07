سكولاري عن نيمار: لدينا بيليه واحد لا خليفة له!

اعتبر المدير الفني السابق للمنتخب البرازيلي لكرة القدم لويس فيليبي سكولاري، أن مواطنه المهاجم نيمار قائد السيليساو، لن يصل إلى عظمة بيليه.

ونقلت صحيفة El Mundo عن سكولاري قوله: "نحن في البرازيل نعرف من هو نيمار، ونعرف من هو بيليه. كما نعلم أن هناك بيليه واحدا فقط ولن يكون هناك آخر. اللاعب يمكن أن يكون جيدا، وحتى رائعا لكنه لن يكون مثل بيليه، الذي لا خليفة له. لا أحد يجاريه".

وخرج المنتخب البرازيلي بقيادة نيمار من الدور ربع النهائي لمونديال روسيا 2018، على يد بلجيكا إثر هزيمته بهدف مقابل اثنين.

كما ودع نيمار مونديال البرازيل 2014 من الدور ذاته بسبب الإصابة، ومن ثم خرج السيليساو من الدور قبل النهائي، عقب هزيمته التاريخية أمام ألمانيا (1-7)، في حين توج بيليه مع منتخب البرازيل بلقب بطل العالم ثلاث مرات.

المصدر: "lenta.ru"