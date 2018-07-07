بالفيديو والصور..افتتاح البيت القطري في موسكو

افتتح اليوم السبت في حديقة غوركي وسط العاصمة موسكو البيت القطري "مجلس قطر"، المخصص للتعريف بثقافة وتقاليد قطر قبيل تنظيمها كأس العالم القادمة سنة 2022.

وتحدث رئيس اللجنة القطرية المنظمة لمونديال 2022 حسن الذوادي قائلا: "أنا سعيد لوجودي في روسيا حاليا، ونحن نفتتح مجلسنا المخصص لكأس العالم 2022 ونعتقد أن الرياضة، وكرة القدم على وجه الخصوص تجمع الناس. نريد أن نكرر هذا العرس العالمي في بلادنا لنظهر كنوز وسحر ثقافتنا العربية".

وأضاف: "أود أن أشكر روسيا على التنظيم الرائع لكأس العالم، وأتمنى لمنتخب روسيا التوفيق خلال مواجهته نظيره الكرواتي اليوم".

وذكر الذوادي أن جناح "مجلس قطر" في موسكو مصنوع على شكل بيت شعر، وهو الخيمة التقليدية لسكان دول الخليج واتخذت أساسا لمشروع "استاد البيت" الذي يتسع لـ60 ألف متفرج وسيكون أحد أهم ملاعب مونديال قطر.

ودعا الذوادي لزيارة المجلس القطري والاسترخاء وتجربة القهوة العربية التقليدية مع التمور ورؤية نماذج الملاعب التي ستقام فيها مباريات مونديال قطر، والتعرف على التاريخ والثقافة والرياضة والتعليم والمعالم السياحية والترفيهية في قطر.

RT

RT

RT

RT

وأجرت قناة RT لقاء خاصا مع حسن الذوادي رئيس اللجنة المحلية المنظمة لمونديال قطر 2022، وسيتم عرض اللقاء في وقت لاحق على شاشتنا.

المصدر: إنترفاكس+RT