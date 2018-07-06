مونديال روسيا.. بلجيكا تطيح بالبرازيل وتحجز مقعدها في المربع الذهبي

صعد المنتخب البلجيكي إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا في روسيا، بعدما تغلب على منتخب البرازيل، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة "قازان".

افتتح المنتخب البلجيكي التسجيل في (د.13 عبر البرازيلي فيرناندينيو بالخطأ في مرماه) ثم أضاف كيفين دي بروين الهدف الثاني (د.31)، بينما سجل ريناتو أوغوستو هدف البرازيل الوحيد في (د.76).

وستواجه بلجيكا في نصف نهائي فرنسا.

فيما يلي أهداف اللقاء:

ونجح البديل أغوستو في هز شباك كورتوا بعد ارتقاء مميز وضربة رأس محكمة في (د.76).

أضاف كيفين دي بروين الهدف الثاني لبلجيكا بعد تسديدة متقنة في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس البرازيلي اليسون (د.31).

تلقى المنتخب البرازيلي هدفا بالخطأ في مرماه أمام المنتخب البلجيكي إثر ركنية الشاذلي التي اصطدمت بمرفق يد فيرناندينيو لتتحول بالخطأ في مرمى أليسون في (د.13).

المصدر: RT