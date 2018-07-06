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شاهد.. استقبال أسطوري للاعبي المنتخب الكولومبي عند عودتهم إلى بلادهم

06 يوليو 2018 | 08:59 GMT
شاهد.. استقبال أسطوري للاعبي المنتخب الكولومبي عند عودتهم إلى بلادهم
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Raul ARBOLEDA / AFP

استقبلت جماهير كولومبيا منتخبها العائد من مونديال روسيا بعد الخروج أمام إنجلترا بركلات الترجيح بشكل أكثر من رائع رغم وداع البطولة من دور الـ16.

واكتظت شوارع العاصمة الكولومبية بوغوتا بالجماهير التي خرجت للاحتفال بعودة منتخبها الكروي، وارتدى بعض أفراد من القوات المسلحة قمصان المنتخب مع قبعات الجيش ورفعوا أصابع الإبهام في تناغم رائع. 

وخسرت كولومبيا بركلات الترجيح أمام إنجلترا في دور الستة عشر بعدما أدركت التعادل 1-1 في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة بهدف مدافع برشلونة ييري مينا.

وذكرت صحيفة The Sun البريطانية أن قائد المنتخب الكولومبي راداميل فالكاو ورفاقه تمت معاملتهم كالملوك في العاصمة بوغوتا، حيث اصطفت الجماهير على جانبي طريق الحافلة من المطار حتى الوصول إلى ملعب (إل كامبين) في قلب العاصمة، حيث ارتدى الأرجنتيني خوسيه بيكرمان المدير الفني للفريق قميص فالكاو رقم 9.

ورفعت الجماهير لافتة ضخمة كتب عليها بالإسبانية "شكرا جزيلا لكم" وذلك رغم ما تردد عن تلقي ماتيوس أوريبي وكارلوس باكا تهديدات بالقتل عقب إهدارهما ركلتي ترجيح أمام المنتخب الإنجليزي.

AFP John VIZCAINO
AFP Raul ARBOLEDA

المصدر: وكالات

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