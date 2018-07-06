شاهد.. استقبال أسطوري للاعبي المنتخب الكولومبي عند عودتهم إلى بلادهم

استقبلت جماهير كولومبيا منتخبها العائد من مونديال روسيا بعد الخروج أمام إنجلترا بركلات الترجيح بشكل أكثر من رائع رغم وداع البطولة من دور الـ16.

واكتظت شوارع العاصمة الكولومبية بوغوتا بالجماهير التي خرجت للاحتفال بعودة منتخبها الكروي، وارتدى بعض أفراد من القوات المسلحة قمصان المنتخب مع قبعات الجيش ورفعوا أصابع الإبهام في تناغم رائع.

وخسرت كولومبيا بركلات الترجيح أمام إنجلترا في دور الستة عشر بعدما أدركت التعادل 1-1 في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة بهدف مدافع برشلونة ييري مينا.

وذكرت صحيفة The Sun البريطانية أن قائد المنتخب الكولومبي راداميل فالكاو ورفاقه تمت معاملتهم كالملوك في العاصمة بوغوتا، حيث اصطفت الجماهير على جانبي طريق الحافلة من المطار حتى الوصول إلى ملعب (إل كامبين) في قلب العاصمة، حيث ارتدى الأرجنتيني خوسيه بيكرمان المدير الفني للفريق قميص فالكاو رقم 9.

ورفعت الجماهير لافتة ضخمة كتب عليها بالإسبانية "شكرا جزيلا لكم" وذلك رغم ما تردد عن تلقي ماتيوس أوريبي وكارلوس باكا تهديدات بالقتل عقب إهدارهما ركلتي ترجيح أمام المنتخب الإنجليزي.

AFP John VIZCAINO

AFP Raul ARBOLEDA

المصدر: وكالات