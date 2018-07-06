لوفرين: جيل مودريتش قادر على تخطي جيل شوكر

يرى مدافع منتخب كرواتيا لكرة القدم ديان لوفرين، أن الجيل الحالي بقيادة لوكا مودريتش، قادر في مونديال روسيا 2018، على تحقيق إنجاز أفضل من الذي حققه جيل عام 1998 بقيادة دافور شوكر.

وقال لوفرين عشية مواجهة روسيا في ربع نهائي مونديال 2018 "نحترم جيل 1998. هو المنتخب الكرواتي الذي حقق أكبر نجاح حتى الآن (في كأس العالم)، ورفع سقف التحدي عاليا جدا، لدرجة أن أحدا لم يماثله منذ 20 عاما".

وأضاف "تشكيلتنا الحالية قوية جدا، ولدينا فرصة لتخطي ذلك الجيل".

وبلغت كرواتيا في كأس العالم 1998 في فرنسا الدور نصف النهائي، علما أنها كانت تشارك للمرة الأولى كدولة مستقلة. إلا أن المنتخب الأبيض والأحمر خسر في "المربع الذهبي" أمام فرنسا (1-2)، وأنهى البطولة في المركز الثالث، بقيادة شوكر الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد المحلي.

وفي بطولة كأس العالم الحالية، وصل المنتخب الكرواتي بقيادة مودريتش ورفاقه الموهوبين من طينة إيفان راكيتيتش وماريو ماندزوكيتش، إلى الدور ربع النهائي، حيث يلاقي روسيا المضيفة غدا السبت في سوتشي، وذلك بعدما تصدر المجموعة الخامسة التي ضمت المنتخب الأرجنتيني ونجمه ليونيل ميسي.

المصدر: وكالات